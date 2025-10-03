 Aller au contenu principal
Chiffres-clés

Allemagne: l'aéroport de Munich fermé temporairement après un survol de drone
information fournie par AFP 03/10/2025 à 07:40

Des avions de la compagnie allemande Lufthansa au sol à l'aéroport international de Munich, lors d'une grève le 20 février 2024 ( AFP / Michaela Stache )

Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Munich pendant la nuit de jeudi à vendredi à cause d'un survol de drone d'origine inconnue, a indiqué un porte-parole de la police allemande à l'AFP, après que plusieurs pays européens ont signalé des intrusions aériennes attribuées à la Russie.

D'après un communiqué de l'aéroport, 17 vols au départ de Munich ont ainsi été annulés dans la soirée, affectant près de 3.000 passagers jeudi soir.

15 vols censés arriver à Munich ont aussi été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort.

19 vols de Lufthansa ont été détournés ou annulés, dont trois longs courriers à cause du survol de drone, a indiqué un porte-parole de la compagnie allemande, précisant que les opérations avaient repris vendredi matin.

Selon le site de l'aéroport, des vols ont décollé à nouveau vers 5H50 localement (3H50 GMT).

Pendant la nuit, les passagers bloqués à Munich, deuxième aéroport d'Allemagne, ont été pris en charge avec des lits de camps, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, selon l'aéroport.

Jeudi, vers 19H30 GMT, plusieurs personnes ont aperçu des drones aux alentours de l'aéroport, a expliqué le porte-parole de la police.

Les autorités bavaroises ont lancé des recherches pour identifier les engins et leurs propriétaires, sans succès.

Des drones ont ensuite de nouveau été repérés, cette fois au dessus du site de l'aéroport, entraînant vers 20H30 GMT la fermeture des deux pistes de décollage et d'atterrissage.

Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, "aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones" ni leur origine, précise le porte-parole.

- Série d'incursions -

Cet incident est survenu à la veille de la fête nationale allemande, le 3 octobre, et avant le dernier week-end de l'Oktoberfest, qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich.

La fête de la bière dans la ville bavaroise avait été fermée une demi-journée mercredi après une alerte à la bombe et un drame familial.

L'Allemagne est sur le qui-vive face à la menace des drones, alors que plusieurs pays européens ont signalé des incursions dans leur espace aérien.

Début septembre, la Pologne a protesté contre la présence de 19 drones dans son espace aérien, accusant la Russie. Quelques jours plus tard, trois chasseurs russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien pendant environ douze minutes, déclenchant une ferme réponse de l'Otan.

Le 22 septembre, un survol de drones a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague, un responsable de la police danoise ayant évoqué l'hypothèse qu'ils puissent avoir décollé d'un bateau.

De nouveaux survols de plusieurs aéroports et d'une base militaire ont eu lieu le 25 septembre au Danemark.

L'origine de ces derniers survols de drones reste jusqu'à présent inconnue mais les autorités danoises ont pointé du doigt la Russie.

Vendredi dernier, en Allemagne, un "essaim" de drones a été repéré au-dessus de l'Etat de Schleswig-Holstein. Le gouvernement allemand a assuré vouloir donner l'autorisation aux forces armées d'"abattre" ces engins.

Ces récentes incursions ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'alliance atlantique face à cette nouvelle menace.

Jeudi, les 27 se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces attaques croissantes et ont discuté de la mise en place d'un "mur" antidrone.

Défense

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,360 EUR XETRA 0,00%
