L'Europe vue dans le vert en attendant les PMI

Le logo d'Euronext sur un bâtiment dans le quartier de la Défense

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi à l'ouverture, avant la publication des indices PMI en Europe et avec les perspectives renforcées de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,28% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,31% pour le Dax à Francfort, de 0,14% pour le FTSE à Londres et de 0,32% pour le Stoxx 600.

En cette fin de semaine, les investisseurs attendent avec impatience la publication des indices PMI, à partir de 07h50 GMT, de plusieurs grands pays en Europe.

Les données pourraient influencer les marchés et montrer l'impact des droits de douane, alors que les traders ne doivent pas attendre la publication du rapport sur l'emploi américain ce même jour, en raison du "shutdown", qui a déjà a empêché a publication de l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis jeudi.

En l'absence de nouveaux indicateurs, les investisseurs se sont concentrés sur la dernière enquête du cabinet ADP qui montre une dégradation du marché du travail, relançant ainsi la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire de la Fed.

Cependant, la fermeture partielle des activités de l'administration fédérale américaine ("shutdown"), sur fond de paralysie budgétaire, n'inquiète pas pour le moment les marchés.

L'absence de réaction s'explique en partie par le fait que, historiquement, les "shutdown" ont eu un impact limité sur la croissance économique et les performances des marchés.

Weiheng Chen, stratège en investissement mondial chez JP Morgan Private Bank, a déclaré que les investisseurs semblent prêts à laisser du temps à Washington pour résoudre ses désaccords, même si une fermeture prolongée pourrait commencer à affecter les marchés.

"Pour l'instant, les investisseurs restent davantage concentrés sur les répercussions potentielles du cycle de baisse des taux de la Fed, de la politique commerciale et d'immigration, des données économiques et des résultats des entreprises", estime le stratège.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée notamment par le secteur de la technologie et alors qu'en l'absence de nouveaux indicateurs officiels en raison du "shutdown", les investisseurs se sont concentrés sur d'autres données.

L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 78,62 points, à 46.519,72 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 4,15 points, soit 0,06% à 6.715,35 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 88,89 points, soit 0,39% à 22.844,051 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est en hausse de 1,57%, ayant rebondi pour atteindre un niveau record, alors que l'euphorie autour de l'intelligence artificielle dominait les marchés, entraînant une forte hausse des actions des fabricants de puces électroniques.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,52% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,45%.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,87%.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,8 point de base à 4,0979%. Le deux ans prend 0,4 point de base à 3,5532%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,08% face à un panier de devises de référence, alors que les cambistes tentent d'évaluer l'impact du "shutdown" aux Etats-Unis.

L'euro gagne 0,03% à 1,1717 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse vendredi après quatre séances consécutives de baisse, mais ils étaient en passe d'enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les marchés s'attendant à ce que l'OPEP+ augmente encore sa production malgré les craintes d'une offre excédentaire.

Le Brent avance de 0,62% à 64,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,63% à 60,86 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Production industrielle août +0,2% -1,1%

FR 07h50 Indice PMI S&P Global/HCOB septembre 48,9 48,9*

des services (définitif)

Indice PMI S&P Global/HCOB 48,4 48,4*

composite (définitif)

DE 07h55 Indice PMI S&P Global/HCOB septembre 52,5 52,5*

des services (définitif)

Indice PMI S&P Global/HCOB 52,4 52,4

composite (définitif)

EZ 08h00 Indice PMI S&P Global/HCOB septembre 51,4 51,4*

des services (définitif)

Indice PMI S&P Global/HCOB 51,2 51,2*

composite (définitif)

GB 08h30 Indice PMI S&P Global/CIPS septembre 51,9 51,9*

des services (définitif)

Indice PMI S&P Global/CIPS 51,0 51,0*

composite (définitif)

EZ 10h00 Prix à la production août -0,1% +0,4%

- sur un an -0,4% +0,2%

USA 12h30 Créations d'emplois septembre 50.000 22.000**

Taux de chômage 4,3% 4,3%**

Salaire horaire moyen +0,3% +0,3%**

- sur un an +3,7% +3,7%**

USA 14h00 Indice ISM des services septembre 51,7 52,0

*première estimation

**publication sous réserve de la levée du "shutdown"

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)