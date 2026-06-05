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information fournie par Reuters•05/06/2026 à 06:41
* FORVIA
FRVIA.PA
- Pierre-André de Chalendar, un des dirigeants historiques de Saint-Gobain, a été élu jeudi président du conseil d'administration de Forvia à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'équipementier automobile, a dit à Reuters un porte-parole du groupe.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
Le couple de propriétaires français du bar incendié la nuit du Nouvel An dans la station de ski suisse de Crans-Montana doit être auditionné ensemble vendredi par les procureures en charge du dossier. Cette audition sous le format de la confrontation se tiendra ...
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