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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 06:41

* FORVIA FRVIA.PA - Pierre-André de Chalendar, un des dirigeants historiques de Saint-Gobain, a été élu jeudi président du conseil d'administration de Forvia à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'équipementier automobile, a dit à Reuters un porte-parole du groupe.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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