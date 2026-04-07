Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - L'Iran a déclaré lundi vouloir une fin durable à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël, et a rejeté une réouverture immédiate et complète du détroit d'Ormuz, tandis que le président américain Donald Trump a prévenu que l'Iran pays pourrait être "anéanti" s'il ne respectait pas son ultimatum fixé mardi soir pour parvenir à un accord.

Par ailleurs, les ministres des Finances de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal plaident en faveur de la création d'un impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies énergétiques en réaction à la hausse des prix du pétrole déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, dans une lettre à la Commission européenne que Reuters a consultée samedi.

* SECTEUR PHARMACEUTIQUE - Le président américain Donald Trump a imposé jeudi des droits de douane de 100% sur certaines importations de produits pharmaceutiques. Il a également déclaré que les fabricants étrangers de produits brevetés devaient accepter de conclure des accords avec le gouvernement américain afin de réduire les prix des médicaments sur ordonnance et s'engager à délocaliser leur production aux Etats-Unis.

Ces surtaxes ne s'appliqueront toutefois pas aux importations de médicaments en provenance de tous les pays. Les droits de douane sur les médicaments sous brevet sont plafonnés à 15% en vertu des accords commerciaux conclus par Washington avec l'Union européenne (UE), le Japon, la Corée du Sud et la Suisse.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également conclu un accord distinct sur les droits de douane applicables aux produits pharmaceutiques.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Fire Point, le fabricant du missile de croisière ukrainien Flamingo, est en pourparlers avec des entreprises européennes en vue de lancer un nouveau système de défense aérienne d'ici l'année prochaine, a déclaré à Reuters

Denys Shtilierman, cadre du groupe, sans nommer les sociétés du continent participant aux discussions.

* BUREAU VERITAS BVI.PA a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir Lotusworks, spécialisé dans les infrastructures sensibles, pour une valeur d’entreprise de 375 millions d’euros.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi l'acquisition des activités de Cummins dans le domaine des piles à combustible à hydrogène pour le ferroviaire.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé jeudi la finalisation d'une transaction pour entrer au capital de la chaîne de distribution thaïlandaise Top Charoen.

* EXOSENS EXENS.PA a dit jeudi avoir enregistré, sur les deux derniers trimestres, des commandes de caméras, pour des plateformes sans pilote aériennes, terrestres et maritimes, dépassant les 10.000 unités au total.

* APERAM APAM.AS - Le producteur d'acier inoxydable a confirmé jeudi soir ses perspectives pour le premier trimestre, ajoutant que les prévisions concernant l'EBITDA du premier semestre restaient également d'actualité malgré la récente hausse des coûts énergétiques sur fond de guerre au Moyen-Orient.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Un groupe multipartite de responsables politiques américains a proposé un projet de loi visant à imposer de nouvelles restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine, ce qui affecterait des entreprises telles qu'ASML

ASML.AS et les principaux fabricants chinois de puces.

Cette initiative vise à préserver l'avance des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) en empêchant les entreprises chinoises de se procurer des équipements de fabrication de puces qu'elles ne peuvent pas produire elles-mêmes.

* SIEMENS SIEGn.DE a réduit de près de moitié sa participation dans SIEMENS ENERGY ENR1n.DE , la ramenant à 5,5%, montre un document publié jeudi.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)