Thierry Fournier va rejoindre le conseil de Nexans comme censeur
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 07:20
En qualité de censeur, il assistera aux séances du conseil d'administration avec un rôle consultatif, et fera ainsi bénéficier celui-ci de son expérience et de son expertise. Le règlement intérieur du conseil lui est applicable dans toutes ses dispositions.
Thierry Fournier occupe le poste de directeur général de Roquette Frères depuis 2025. Avant de rejoindre cette société, il a exercé les fonctions de senior vice president et directeur général pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Saint-Gobain.
Auparavant, il a dirigé la région Amérique latine de Saint-Gobain, après avoir occupé plusieurs postes de direction en Europe et dans la CEI. Il a également dirigé la division Produits de construction pour la France, le Benelux et l'Afrique du Nord.
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