Valeo donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 07:05
Aux termes du contrat conclu le 3 avril et qui débutera ce 7 avril, le PSI vendra à l'équipementier automobile, qui s'oblige à les acquérir, au plus tard à l'échéance du 20 mai, un nombre maximum de 3 325 000 actions Valeo, dans la limite de 45 MEUR.
Le cours moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés pendant toute la durée du contrat, cours moyen qui ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 70 EUR tel qu'arrêté par l'AG 2025.
Ces actions seront intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés et, plus généralement, toute allocation d'actions au sein du groupe.
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