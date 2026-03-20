 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre dans le vert avec le recul des prix de l'énergie
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 10:32

Un trader à son bureau chez CMC Markets à Londres

Un trader à son bureau chez CMC Markets à Londres

Les principales Bourses européennes regagnent du terrain vendredi ‌en début de séance, aidées par une légère baisse des prix de l'énergie, même si le moral reste affecté ​par les craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient et leurs répercussions sur la politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,85% à 7.873,96 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,27% et à Londres, le FTSE ​100 prend 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,18%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,85% et le Stoxx 600 avance de 0,83%.

Les prix de ​l'énergie reculent légèrement vendredi, offrant un répit aux marchés ⁠d'action après une séance difficile jeudi, où le Brent a atteint 119 dollars le baril et les ‌cours du gaz naturel ont bondi de plus de 30% en Europe, dans un contexte d'attaques contre des installations énergétiques stratégiques en Iran et dans la région du Golfe.

Une série ​de déclarations, notamment un communiqué commun de ‌plusieurs pays européens, du Canada et du Japon, concernant la sécurité de la ⁠navigation dans le détroit d'Ormuz, a quelque peu apaisé l'agitation qui a régné lors des deux dernières sessions, sans pour autant dissiper les inquiétudes qui pèsent sur l'inflation et la croissance.

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu jeudi ⁠ses trois taux directeurs à ‌leur niveau actuel, tout en avertissant que le conflit assombrissait les perspectives en termes ⁠de croissance et d'inflation dans la zone euro.

Selon des sources, Francfort pourrait même commencer à discuter d'un relèvement de ‌ses taux directeurs dès le mois d'avril et éventuellement resserrer sa politique monétaire lors de ⁠la réunion de juin.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et Barclays prévoient désormais que Francfort relèvera ⁠ses taux d'intérêt en ‌2026, marquant un revirement radical par rapport à leurs prévisions précédentes, qui tablaient sur un statu quo.

François Villeroy de ​Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a dit ‌vendredi que Francfort a la capacité d'agir "quand ce sera nécessaire et autant que nécessaire" face aux pressions inflationnistes, ajoutant que les dernières ​nouvelles allaient vers "un conflit plus long, plus intense".

Aux valeurs, Unilever, qui a annoncé vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, prend 1% dans les ⁠premiers échanges.

Le fabricant allemand de puces gagne plus de 5% après JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer", estimant qu'il sera l'un des principaux bénéficiaires de la croissance de la demande en semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle.

Au niveau sectoriel, les valeurs liées aux voyages se distinguent avec un gain de 1,61%, soulagées par le recul des prix du pétrole, tandis que le secteur énergétique est le seul compartiment du Stoxx 600 dans le rouge.

(Rédigé par ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
110,24 USD Ice Europ +2,46%
Pétrole WTI
96,14 USD Ice Europ +0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:57

    Et 30 min plus tard, bim rouge...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'avocate générale a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre d'un ex-réfugié politique soudanais, accusé d'avoir tué à l'arme blanche trois jeunes hommes en juillet 2022 à Angers ( AFP / Damien MEYER )
    Triple homicide à Angers: la réclusion à perpétuité requise à l'encontre de l'accusé soudanais
    information fournie par AFP 20.03.2026 11:44 

    L'avocate générale a requis vendredi la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre d'un ex-réfugié politique soudanais, accusé d'avoir tué à l'arme blanche trois jeunes hommes en juillet 2022 à Angers, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. "Ces faits ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.03.2026 11:10 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC : * FEDEX

  • Combinaison d'images réalisée le 17 mars 2026 avec le maire écologiste sortant Grégory Doucet (G) et le candidat soutenu par la droite et le centre Jean-Michel Aulas ( AFP / JOEL SAGET )
    A Lyon, fin de campagne rugueuse pour un scrutin indécis
    information fournie par AFP 20.03.2026 10:59 

    Accusations de mensonges, "poison démocratique", "droite réactionnaire", "fakenews" : le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et son rival Jean-Michel Aulas ont multiplié les échanges rugueux à la fin d'une campagne âpre pour un scrutin serré. Revenu de très ... Lire la suite

  • Emmanuelle Wargon à Paris, le 8 novembre 2022. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Prix du gaz : une hausse des factures est à prévoir, mais "pas gigantesque", selon Emmanuelle Wargon
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.03.2026 10:59 

    La présidente de la CRE estime la hausse à environ 15%. La hausse à prévoir en mai sur la facture de gaz des français à cause de la guerre au Moyen-Orient ne devrait pas être "gigantesque", a estimé vendredi 20 mars la présidente de la Commission de régulation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank