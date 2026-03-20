L'Europe ouvre dans le vert avec le recul des prix de l'énergie

Un trader à son bureau chez CMC Markets à Londres

Les principales Bourses européennes regagnent du terrain vendredi ‌en début de séance, aidées par une légère baisse des prix de l'énergie, même si le moral reste affecté ​par les craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient et leurs répercussions sur la politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,85% à 7.873,96 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,27% et à Londres, le FTSE ​100 prend 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,18%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,85% et le Stoxx 600 avance de 0,83%.

Les prix de ​l'énergie reculent légèrement vendredi, offrant un répit aux marchés ⁠d'action après une séance difficile jeudi, où le Brent a atteint 119 dollars le baril et les ‌cours du gaz naturel ont bondi de plus de 30% en Europe, dans un contexte d'attaques contre des installations énergétiques stratégiques en Iran et dans la région du Golfe.

Une série ​de déclarations, notamment un communiqué commun de ‌plusieurs pays européens, du Canada et du Japon, concernant la sécurité de la ⁠navigation dans le détroit d'Ormuz, a quelque peu apaisé l'agitation qui a régné lors des deux dernières sessions, sans pour autant dissiper les inquiétudes qui pèsent sur l'inflation et la croissance.

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu jeudi ⁠ses trois taux directeurs à ‌leur niveau actuel, tout en avertissant que le conflit assombrissait les perspectives en termes ⁠de croissance et d'inflation dans la zone euro.

Selon des sources, Francfort pourrait même commencer à discuter d'un relèvement de ‌ses taux directeurs dès le mois d'avril et éventuellement resserrer sa politique monétaire lors de ⁠la réunion de juin.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et Barclays prévoient désormais que Francfort relèvera ⁠ses taux d'intérêt en ‌2026, marquant un revirement radical par rapport à leurs prévisions précédentes, qui tablaient sur un statu quo.

François Villeroy de ​Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a dit ‌vendredi que Francfort a la capacité d'agir "quand ce sera nécessaire et autant que nécessaire" face aux pressions inflationnistes, ajoutant que les dernières ​nouvelles allaient vers "un conflit plus long, plus intense".

Aux valeurs, Unilever, qui a annoncé vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, prend 1% dans les ⁠premiers échanges.

Le fabricant allemand de puces gagne plus de 5% après JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer", estimant qu'il sera l'un des principaux bénéficiaires de la croissance de la demande en semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle.

Au niveau sectoriel, les valeurs liées aux voyages se distinguent avec un gain de 1,61%, soulagées par le recul des prix du pétrole, tandis que le secteur énergétique est le seul compartiment du Stoxx 600 dans le rouge.

(Rédigé par ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)