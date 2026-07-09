Luxshare, fournisseur d'Apple, cède 4% lors de son introduction en Bourse à Hong Kong

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Luxshare, fabricant chinois de composants électroniques et fournisseur d'Apple, a vu son titre chuter de 4% lors de son entrée jeudi à la Bourse de Hong Kong, levant environ 3,1 milliards de dollars, soit la plus importante introduction de l'année pour le centre financier.

La société, déjà cotée à Shenzhen (sud de la Chine), avait fixé son prix d'introduction dans le haut de la fourchette, à 63,30 dollars de Hong Kong (8,08 dollars américains) mais s'établissait à 60,6 dollars de Hong Kong (7,73 dollars américains) en fin de matinée.

Cette introduction à la Bourse de Hong Kong a dépassé celle du fabricant chinois de circuits imprimés Victory Giant Technology, fournisseur de Nvidia, qui avait levé 2,6 milliards de dollars en avril.

Fondée en 2004, Luxshare est aujourd'hui le plus grand fournisseur chinois de solutions de fabrication intelligente de précision, et le cinquième au niveau mondial, selon le cabinet de conseil Frost & Sullivan.

L'entreprise produit également des composants électroniques pour l'automobile, ainsi que des équipements pour les communications et les centres de données.

Dans son prospectus d'introduction, Luxshare a indiqué qu'elle explorerait des opportunités de marché dans plusieurs secteurs, notamment les terminaux intelligents dotés d'IA, l'impression 3D, l'"économie de basse altitude" (dont font partie les drones et taxi volants), ainsi que la robotique.

La Bourse de Hong Kong célébrait jeudi un tir groupé de cotations: cinq autres fleurons technologiques et industriels chinois ont fait leurs premiers pas le même jour, à l'image du fabricant de composants Chaozhou Three-Circle et du spécialiste des outils de perçage Dtech Technology.

La place financière a accueilli environ 100 entreprises cette année, et a traité plus de 520 demandes d'introduction.