La société indienne TakeMe2Space s'apprête à lancer un satellite informatique orbital à bord d'une fusée SpaceX

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* Un satellite équipé de processeurs Nvidia Orin NX participe à la mission de partage de charge Transporter-18 de SpaceX

* TakeMe2Space annonce avoir signé 23 clients pour cette mission

* La société prévoit de lancer des satellites plus grands à partir de 2027 afin d'accroître la capacité de calcul en orbite

par Akash Sriram

La start-up spatiale indienne TakeMe2Space prévoit de lancer, le 1er octobre, ce qu'elle décrit comme le premier satellite de calcul orbital du pays à bord d'une fusée SpaceX, dans le but de traiter les données en orbite plutôt que de retransmettre des informations brutes vers la Terre.

Le vaisseau spatial MOI-1A de la société, un satellite de moins de 50 kg équipé de processeurs de calcul en périphérie Nvidia Orin NX, devrait embarquer à bord de la mission de partage de charge Transporter-18 de SpaceX.

TakeMe2Space a annoncé lundi avoir signé des contrats avec 23 clients pour cette mission, parmi lesquels des entreprises spécialisées dans les systèmes d’information géographique et des établissements d’enseignement.

Les utilisateurs commerciaux proviennent des secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de l’assurance, a déclaré à Reuters le fondateur et directeur général Ronak Samantray. La société américaine d’analyse de données spatiales Little Place Labs figure parmi ses clients.

Les clients pourront télécharger des modèles d’IA conteneurisés vers le satellite, qui pourra traiter les données lors de son survol d’une zone spécifiée et transmettre l’analyse vers la Terre, plutôt que l’intégralité du jeu de données sous-jacent, a expliqué M. Samantray.

« Le client qui voit un intérêt dans nos satellites de première génération est celui qui paie pour télécharger de grandes quantités de données brutes, puis effectuer les calculs », a déclaré M. Samantray. « La réduction des coûts liée au fait de ne pas avoir à télécharger ces données compense le surcoût qu’il paie pour le calcul en orbite. »

Le vaisseau spatial est un satellite de calcul en périphérie embarquée, plutôt qu’un centre de données conventionnel. Il dispose d’une puissance d’environ 150 watts, a précisé M. Samantray. En revanche, des entreprises telles que SpaceX

SPCX.O et Starcloud prévoient d’utiliser des puces Nvidia plus avancées, celles-là mêmes qui équipent les centres de données terrestres.

À plus long terme, TakeMe2Space prévoit de construire des satellites plus grands et interconnectés, capables de desservir plusieurs clients.

La précédente mission de démonstration technologique de la start-up, fin 2024, a validé sa capacité à charger des applications, à effectuer des inférences d’IA en orbite et à télécharger les résultats. Un satellite suivant, MOI-1, a été perdu à la suite d’une défaillance du troisième étage du lanceur.

TakeMe2Space vise également à proposer un stockage à froid en orbite pour les données critiques, en ciblant les clients des secteurs des services financiers et de la défense à la recherche d’un site de sauvegarde supplémentaire, au-delà des fournisseurs de cloud terrestres.

L’entreprise a indiqué qu’elle concevait et fabriquait la plupart des sous-systèmes satellitaires en Inde, tout en s’approvisionnant en puces, cellules solaires et systèmes de propulsion auprès de fournisseurs externes. Elle prévoit de lancer des satellites plus grands à partir de 2027, dans le but d’augmenter la capacité de calcul et de réduire les coûts.