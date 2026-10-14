Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* ASML ASML.AS - Le géant néerlandais des semi-conducteurs a déclaré mercredi que la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) pour ses équipements de fabrication de puces était si forte qu'elle ne serait pas en mesure de répondre pleinement à la demande de ses clients en 2027 ou 2028, et qu'elle étudiait des moyens d'augmenter ses capacités.

* MEDINCELL MEDCL.PA - La société pharmaceutique française a annoncé mardi avoir obtenu un nouveau prêt de 13,8 millions d'euros auprès de banques européennes et de Bpifrance.

* CARMILA CARM.PA - Berenberg a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* LUFTHANSA LHAG.DE - La compagnie aérienne allemande est en passe de remporter l'appel d'offres pour l'acquisition d'une participation de 44,9% dans la compagnie portugaise TAP, face à son concurrent AIR FRANCE-KLM AIRF.PA , a rapporté mardi la chaîne de télévision portugaise SIC, citant des sources proches du dossier.

* LONZA LONN.S - Le fabricant suisse de médicaments sous contrat a fixé mercredi de nouveaux objectifs à moyen terme et confirmé ses perspectives pour 2026 à l'occasion d'une journée investisseurs.

* EVOTEC EVTG.DE est indiquée en nette hausse à l'ouverture après avoir publié des résultats préliminaires pour les neuf premiers mois de 2026 qui ont dépassé les attentes.

* GALDERMA GALD.S - La société suisse de soins de la peau a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine ZO Skin Health pour une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Institutional Shareholder Services (ISS), un cabinet de conseil en matière de gouvernance d'entreprise, a exhorté les actionnaires de la banque italienne à rejeter, lors vote prévu le 29 octobre, les offres d'acquisition sur BANCO BPM BAMI.MI et BANCA GENERALI BGN.MI .

* THYSSENKRUPP TKAG.DE - Le directeur de la Fondation Krupp, principal actionnaire du conglomérat allemand, a déclaré lors d'un entretien accordé au quotidien régional allemand WAZ qu'il existe une "fenêtre d'opportunité" pour scinder la division sidérurgique du groupe.

* EQUINOR EQNR.OL - La société norvégienne et ses partenaires Petoro et TOTALENERGIES TTEF.PA ont annoncé mercredi avoir fait une découverte de pétrole et de gaz près du gisement d'Oseberg, en mer du Nord, et prévoient une mise en exploitation accélérée en utilisant les infrastructures existantes.

* ORSTED ORSTED.CO - L'administration américaine souhaite réexaminer le permis d'exploitation du parc éolien du groupe danois au large du Rhode Island, a rapporté mardi l'agence Bloomberg.

* SWISS RE SRENH.S - Jefferies a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "conserver".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45V1FC

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)