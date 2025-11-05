information fournie par Reuters • 05/11/2025 à 06:34

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RUBIS RUBF.PA a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2025, après un troisième trimestre marqué par une croissance des volumes.

* BOUYGUES BOUY.PA , BARRY CALLEBAUT BARN.S , BMW

BMWG.DE , NOVO NORDISK NOVOb.CO , PANDORA PNDORA.CO et M&S

MKS.L doivent publier leurs résultats mercredi avant l'ouverture des Bourses.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WF18B

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)