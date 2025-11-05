L'Europe vue dans le rouge, les inquiétudes sur l'IA persistent

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, plombées pour la deuxième séance consécutive par les inquiétudes concernant la perspective d'une correction boursière dans un contexte de valorisations élevées des actions technologiques.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le CAC 40 parisien, de 0,6% pour le Dax à Francfort, de 0,24% pour le FTSE à Londres et de 0,69% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un repli de 0,56%.

Les marchés d'actions européens devraient connaître une nouvelle séance difficile mercredi, comme celle des Bourses asiatiques pendant la nuit, après qu'une vague de ventes dans le secteur technologique américain a ravivé les inquiétudes concernant les valorisations excessives du secteur en plein essor de l'intelligence artificielle (AI).

"Le discours du marché a connu un changement notable, avec un nombre croissant de voix s'interrogeant sur la possibilité d'une correction boursière imminente", soulignent pour leur part les analystes de Deutsche Bank, ajoutant toutefois que les pertes s'étaient réduites sur les marchés asiatiques dans les heures précédant la clôture des Bourses.

Les contrats à terme sur les indices américains donnent une ouverture stable mercredi pour le Dow Jones (+0,08%), mais des baisses de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,37% pour le Nasdaq.

Les craintes d'une bulle financière surviennent alors que l'indice de référence américain S&P 500 a récemment connu une ascension vertigineuse, atteignant à plusieurs reprises des niveaux records.

L'accueil réservé par le marché aux résultats de la société d'analyse de données Palantir Technologies illustre bien l'état d'esprit des investisseurs quant à la durabilité du récent rallye technologique. Malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions et une amélioration des perspectives, les actions du groupe américain ont chuté de 8% mardi à New York.

Après les commentaires de Jamie Dimon, directeur général de J.P. Morgan, en octobre, les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont pour leur part mis en garde mardi sur une possible correction des marchés d'actions, ce qui témoigne également des inquiétudes des cadres de Wall Street.

Sur le front commercial, Pékin a confirmé mercredi la suspension pour un an des surtaxes douanières de 24% prévues sur les produits en provenance des Etats-Unis, tout en maintenant des droits de douane de 10% sur les importations américaines.

La Cour suprême des Etats-Unis va par ailleurs examiner ce mercredi la légalité des droits de douane instaurés par la Maison blanche plus tôt cette année, dans une affaire qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie mondiale et qui constitue un test important pour le pouvoir du président républicain, élu pour un second mandat à Washington il y a un an jour pour jour.

Sur le plan macroéconomique, les marchés attendent la publication des indices PMI définitifs du mois d'octobre dans la zone euro et, aux États-Unis, les chiffres du cabinet privé ADP sur l'emploi, très suivis en raison du manque de données plus fiables dû au "shutdown" de l'administration fédérale.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N3WG2RV]

Une nouvelle série de résultats trimestriels sera à surveiller à l'ouverture, y compris ceux de Bouygues, Novo Nordisk et BMW.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les grandes banques américaines ont mis en garde contre la perspective d'une correction boursière, reflétant les inquiétudes liées aux valorisations élevées.

L'indice Dow Jones a cédé 0,53%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,17%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,04%.

EN ASIE

Les ventes sont particulièrement sévères mercredi sur le marché japonais et sud-coréen, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo terminant sur une baisse de 2,5% après avoir abandonné plus de 4% plus tôt dans la séance. Le Kospi sud-coréen finit pour sa part sur un repli de 2,85%.

En Chine continentale, les actions se sont retournées à la hausse et évoluent sur des gains légers mercredi, aidées par les valeurs photovoltaïques et charbonnières.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a pris 0,23% et le CSI 300 des grandes capitalisations a avancé de 0,19%.

L'activité du secteur des services en Chine a par ailleurs progressé en octobre à son rythme le plus faible en trois mois, montre une enquête privée publiée mardi par S&P Global, alors que le repli des commandes en provenance de l'étranger a plombé le rebond de la demande intérieure.

La Bourse de Hong Kong réduit ses pertes et recule de 0,34%.

TAUX / CHANGES

Les rendements des bons du Trésor américain reculent dans un contexte d'aversion au risque sur les marchés financiers.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 2,1 points de base à 4,0696%. Le deux ans perd 2,5 points de base à 3,5594%.

Dans la zone euro, les rendements baissent légèrement dans les premiers échanges.

Celui du Bund allemand à dix ans abandonne 0,7 point de base à 2,6447%. Le deux ans perd 0,9 point de base à 1,9883%.

Sur le marché des changes, le dollar se stabilise après les gains de la veille et perd 0,02% face à un panier de devises de référence.

L'euro grappille 0,01% à 1,1483 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se stabilisent après le repli plus marqué de la veille, les investisseurs évaluant les perspectives d'approvisionnement et les craintes concernant les marchés financiers.

Le Brent cède 0,12% à 64,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,13% à 60,48 dollars.

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)