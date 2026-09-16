Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état mardi d'un trafic groupe en août de 37,5 millions de passagers, en hausse de 0,1%, et d'un trafic Paris aéroport de 10,1 millions de passagers, en baisse de 3,2%.

* KERING PRTP.PA a annoncé mardi la nomination de Sophie Maddaloni au poste de secrétaire générale. Elle rejoint le comité exécutif du groupe avec effet immédiat.

* EURAZEO EURA.PA a déclaré lundi avoir finalisé l'acquisition du groupe Netco auprès d'Ardian et de l'équipe de management de Netco.

* BOLLORÉ BOLL.PA - Le groupe doit publier ce mercredi ses résultats financiers.

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(Rédigé par Claude Chendjou)