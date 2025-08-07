 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 08:39

(Actualisé avec WPP, Maersk et InterContinental Hotels Group)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DES EXPORTATIONS - Des droits de douane allant de 10% à 50% entrent en vigueur en principe ce jeudi à 12h01 (04h01 GMT) sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme décidé par Donald Trump, qui a fait le pari de parvenir à réduire les déficits commerciaux du pays sans engendrer de perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement ni alimenter l'inflation.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les Etats-Unis vont imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, a déclaré mercredi soir le président américain Donald Trump, précisant que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a décidé de ne pas investir dans la cinquième installation d'exportation de gaz naturel liquéfié Rio Grande au Texas du développeur américain Nextdecade

NEXT.O , ni d'acheter du GNL issu de sa production, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters.

* VALNEVA VLS.PA a annoncé jeudi la levée de l'arrêt temporaire de la FDA, l'autorité de santé américaine, sur l'utilisation de son vaccin contre le chikungunya, ixchiq, chez les personnes âgées.

* GETLINK GETP.PA a annoncé jeudi que LeShuttle Freight avait transporté en juillet 100.401 camions, soit une baisse de 2% sur un an. LeShuttle, quant à lui, a transporté 267.359 véhicules de tourisme au mois de juillet, soit hausse de 4% sur un an.

* ELIS ELIS.PA a annoncé jeudi la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'OCL, qui emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros en 2024.

* ACCOR ACCP.PA - Le groupe envisage d'introduire en Bourse aux Etats-Unis sa co-entreprise d'hôtellerie "lifestyle et loisirs" Ennismore dont il est actionnaire majoritaire, a rapporté mercredi Bloomberg en citant des sources au fait du dossier.

*

AP MOLLER-MAERSK

MAERSKb.CO - Le groupe de transport de conteneurs a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

* WPP WPP.L - Le groupe publicitaire britannique a dit jeudi être en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles qu'il avait revues à la baisse le mois dernier, après avoir averti d'une baisse des dépenses de ses clients et nommé Cindy Rose, cadre chez Microsoft, au poste de directrice générale pour assurer son redressement.

* INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP IHG.L , propriétaire de Holiday Inn, a fait état jeudi d'une baisse de son chiffre d'affaires par chambre disponible (RevPAR) aux Etats-Unis au titre du deuxième trimestre, les incertitudes économiques pesant sur les dépenses de consommation sur son principal marché.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestre conforme aux attentes des analystes, soulignant une poursuite de la croissance en Allemagne et aux Etats-Unis. Le groupe a légèrement relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

* ALLIANZ ALVG.DE a fait état jeudi d'une hausse de 13% de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les attentes, l'assureur allemand ayant par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

* SIEMENS SIEGn.DE a annoncé jeudi un bénéfice industriel trimestriel conforme aux attentes, alors que le groupe d'ingénierie allemand doit faire face aux défis posés par la montée des barrières commerciales mondiales.

* HENKEL < HNKG.DE > - Le fabricant allemand de biens de consommation et d'adhésifs a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, mais a relevé le bas de la fourchette de sa prévision de rentabilité en terme ventes ajustées à la faveur d'une baisse de ses coûts.

* MERCK MRCG.DE - Le groupe allemand a relevé jeudi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, hors effet des changes, citant une solide performance de ses activités pharmaceutiques et d'équipements de laboratoire.

* RHEINMETALL RHMG.DE a publié jeudi un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre, en raison notamment d'un retard dans l'attribution des contrats de défense allemands, mais a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* UNIPER UN0k.DE a annoncé jeudi son intention d'investir 5 milliards d'euros d'ici 2030, ajoutant vouloir se concentrer encore davantage sur des projets rentables alors que certains marchés, comme celui de l'hydrogène, souffrent de retards.

* ZURICH INSURANCE ZURN.S a fait état jeudi d'une hausse de 6% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, les particuliers et les entreprises ayant continué à dépenser pour des polices d'assurance en raison des inquiétudes liées aux intempéries.

* SWISSCOM SCMN.S - Le groupe télécoms suisse a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires semestriel, stimulé par l'acquisition de Vodafone Italia finalisée en janvier.

* NOVARTIS NOVN.S a approché la biotech américaine Avidity Biosciences RNA.O en vue d'une éventuelle offre de rachat, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* SBM OFFSHORE SBMO.AS - La société néerlandaise de services pétroliers et gaziers a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, citant de solides performances financières au premier semestre 2025.

* KBC KBC.BR - La banque belge a relevé jeudi sa prévision de revenu net d'intérêts annuel à 5,85 milliards d'euros contre un minimum de 5,7 milliards d'euros attendus précédemment.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3TT2D8

(Rédigé par Mara Vilcu et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

