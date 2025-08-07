Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES EXPORTATIONS - Des droits de douane allant de 10% à 50% entrent en vigueur en principe ce jeudi à 12h01 (04h01 GMT) sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme décidé par Donald Trump, qui a fait le pari de parvenir à réduire les déficits commerciaux du pays sans engendrer de perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement ni alimenter l'inflation.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les Etats-Unis vont imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, a déclaré mercredi soir Donald Trump, précisant que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

* APPLE AAPL.O , qui a pris mercredi 5,1% à Wall Street après l'annonce d'un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux Etats-Unis, monte encore jeudi, de 1,6% en avant-Bourse, en réaction à un apaisement des craintes de l'impact des droits de douane sur le groupe. Dans le cadre du développement de l'industrie américaine, Apple a notamment précisé que Samsung Electronics 005930.KS lui fournirait des puces depuis son usine de production d'Austin, au Texas, y compris pour l'iPhone.

* CORNING GLW.N avance de 3,2% en avant-Bourse après l'annonce d'un partenariat avec Apple en vertu duquel le fabricant de verre spécialisé s'engage à dédier l'ensemble de ses sites de Harrodsburg, dans le Kentucky, à la production de verres pour le géant américain de l'électronique.

* AIRBNB ABNB.O plonge de 6,1% en avant-Bourse. Le spécialiste de la location de courte durée a annoncé mercredi soir anticiper un ralentissement de sa croissance pour le reste de l'année en raison de données comparables défavorables par rapport à l'an dernier où il avait bénéficié de solides réservations en Asie et en Amérique latine, ce qui avait considérablement dopé son bénéfice.

* LYFT LYFT.O chute de 6,2% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de 1,59 milliard de dollars, contre 1,61 milliard de dollars attendu par le consensus LSEG.

* ELF BEAUTY ELF.N - Le spécialiste du maquillage a annoncé mercredi s'attendre à une baisse de sa marge bénéficiaire d'exploitation au premier semestre de l'exercice 2026 en raison d'une hausse des droits de douane.

* DOORDASH DASH.O gagne 4,8% en avant-Bourse, la plateforme de livraison de repas ayant annoncé anticiper une valeur brute des marchandises au troisième trimestre comprise entre 24,2 et 24,7 milliards de dollars, un chiffre supérieur au consensus qui était de 23,73 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

* DUOLINGO DUOL.O s'envole de 23,8% en avant-Bourse, le groupe d'apprentissage des langues en ligne ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre.

* FORTINET FTNT.O dévisse de 19,2% en avant-Bourse, le groupe de cybersécurité ayant annoncé mercredi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, citant une baisse des dépenses des entreprises dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de tensions commerciales dans le monde.

