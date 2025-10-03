 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,00
+0,31%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 07:40

(Actualisé avec Roche, CVC)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR EUROPÉEN DU LUXE - Des représentants d'Armani ont approché des acheteurs potentiels, dont le groupe français L'ORÉAL OREP.PA , pour la vente d'une participation minoritaire dans le célèbre groupe de mode italien, à la suite du décés du créateur Giorgio Armani début septembre, ont rapporté trois sources à Reuters.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé avoir signé un accord pour céder son enseigne Tumelero au Brésil dans le cadre d'une opération qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

* ROCHE ROG.S a annoncé vendredi que Claudia Suessmuth Dyckerhoff ne se représenterait pas aux élections pour un nouveau mandat au conseil d'administration de la société pharmaceutique.

CVC CVC.AS La société néerlandaise de capital-investissement a annoncé vendredi qu'elle va acquérir une participation de 20% dans International Schools Partnership (ISP), un groupe mondial d'enseignement privé.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VD14H

(Rédigé par Claude Chendjou et Mara Vîlcu et Augustin Turpin)

Valeurs associées

CVC CPTL
15,1600 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
L'OREAL
374,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROCHE HLDG DR
284,300 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
SAINT-GOBAIN
93,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Electroménager: le groupe Brandt, en difficulté, placé en redressement judiciaire
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.10.2025 08:36 

    Le groupe Brandt, un des derniers gros fabricants d'électroménager en France, a été placé en redressement judiciaire, pour favoriser l'arrivée d'un "partenaire" susceptible de soutenir l'entreprise en difficultés financières, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Boeing s'attend à ce que la grève dure encore "des semaines" voire "des mois"
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.10.2025 08:35 

    Le constructeur aéronautique américain Boeing s'attend à ce que la grève de 3.200 ouvriers de plusieurs usines d'appareils et de munitions militaires, débutée le 4 août, puisse durer encore "des semaines ou même des mois", selon un message interne transmis à l'AFP. ... Lire la suite

  • Une bobine de matière sur un site de production Legrand. (Crédit: / Legrand)
    A suivre aujourd'hui... Legrand
    information fournie par AOF 03.10.2025 08:27 

    (AOF) - Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires ... Lire la suite

  • WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 03.10.2025 08:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank