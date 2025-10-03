 Aller au contenu principal
France-Baisse surprise de la production industrielle en août
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 08:58

Le drapeau français devant la ligne d'horizon de Paris

La production industrielle de la France a enregistré une baisse surprise de 0,7% en août, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre en août.

En juillet, la production industrielle était en baisse de 0,1% (révisé de -1,1%), selon les données.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

    Il y a que le gouvernement qui peut etre surpris. On a deversé des milliards pour la reindustrialisation sans aucune contrepartie.

    Resultat ca licensie plein pot chez Arcelor, Michelin ou Stellantis malgré toute ces aides.

    Ca sera encore pire pour Septembre ou Octobre avec l'arret de la production sur 3 sites de Stellantis francais et bien sous tout les sous traitant qui travail autours.

