France-Baisse surprise de la production industrielle en août

Le drapeau français devant la ligne d'horizon de Paris

La production industrielle de la France a enregistré une baisse surprise de 0,7% en août, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre en août.

En juillet, la production industrielle était en baisse de 0,1% (révisé de -1,1%), selon les données.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)