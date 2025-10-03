Des solutions VusionGroup pour Asda Express au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 08:50
Dans le cadre de ce déploiement, réalisé en collaboration avec ses partenaires Renovotec et HL Display, 250 magasins bénéficieront de cette nouvelle technologie, ce qui permettra de simplifier les opérations des équipes en magasin.
Ce déploiement fait suite à un pilote de trois mois réussi dans un magasin à Manchester : ses employés ont gagné en productivité, pouvant ainsi passer plus de temps à conseiller les clients, gérer les livraisons et réapprovisionner les rayons.
Près de 700 000 étiquettes électroniques seront installées dans les magasins Asda, supprimant la nécessité de changer manuellement les prix. Ces étiquettes connectées permettent également de mettre à disposition des informations sur les allergènes.
