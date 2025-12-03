Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Veolia, Elis, Hugo Boss, banques britanniques, Thyssenkrupp, Smiths Group)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a abaissé mercredi son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025, l'avionneur européen disant désormais anticiper environ 790 livraisons contre environ 820 précédemment.

* KERING PRTP.PA - Le conseil d'administration du groupe a annoncé mardi avoir approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2025, en baisse par rapport à l'année dernière.

* EUTELSAT ETL.PA - Softbank Group Capital 9984.T va vendre 36 millions de droits dans Eutelsat, considéré comme le rival européen de Starlink et qui a annoncé le mois dernier une émission de droits, a déclaré un teneur de livre impliqué dans le processus. L'offre de 36 millions de droits équivaut à environ 26 millions d'actions d'Eutelsat, soit près de la moitié de la participation actuelle de Softbank Group Capital.

* CLARIANE CLARI.PA - Le gestionnaire français de maisons de retraite a annoncé mercredi la cession d'un portefeuille d'actifs de santé situés en Belgique à Care Property Invest

CPINV.BR , pour une quote-part d'environ 74 millions d'euros.

* ELIS ELIS.PA a annoncé mercredi l'acquisition du groupe JP Muller.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé mardi le renouvellement de son contrat publicitaire emblématique dans les stations de métro en Finlande.

* VINCI SGEF.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondération".

* ADP ADP.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondération".

* VEOLIA VIE.PA - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* HSBC HSBA.L a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la présidence de son conseil d'administration, en remplacement de Mark Tucker, qui avait annoncé au mois de mai son intention de quitter ses fonctions.

* INDITEX ITX.MC - Le propriétaire de Zara déclaré mercredi que son chiffre d'affaires avait augmenté de 10,6% à taux constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black Friday.

HUGO BOSS

BOSSn.DE - Le groupe de mode allemand a dit mardi soir prévoir une baisse du chiffre d'affaires corrigé des effets de change de l'ordre de 5% à 9% en 2026, avant un retour à la croissance en 2027.

Il a également dit anticiper un bénéfice avant intérêts et impôts compris entre 300 et 350 millions d'euros en 2026 et une marge bénéficiaire d'exploitation d'environ 12% à moyen et long terme.

* LLOYDS LLOY.L , CLOSE BROTHERS CBRO.L et BARCLAYS

BARC.L - L'autorité britannique de régulation du secteur financier (FCA) lèvera la suspension du traitement des plaintes relatives aux ventes abusives sur certains crédits automobile le 31 mai prochain, soit deux mois plus tôt que prévu initialement, a-t-elle annoncé mercredi.

Cette affaire remonte à 2007 et implique des banques telles que Lloyds, Close Brothers et Barclays, accusées d'avoir appliqué des taux d'intérêt excessivement élevés dans le cadre de contrats de financement automobile et d'avoir inclus des primes supplémentaires.

* SAINSBURY'S SBRY.L - Le fonds souverain du Qatar prévoit de réduire sa participation dans le groupe britannique de supermarchés de près de 4%, selon un document publié mardi, mettant ainsi fin à près de deux décennies en tant que principal actionnaire de la chaîne.

* THYSSENKRUPP TKAG.DE - Marie Jaroni, directrice de Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), la division acier du groupe allemand, estime qu'un accord de restructuration qui supprimera ou externalisera environ 11.000 emplois coûtera à l'entreprise plusieurs centaines de millions d'euros, a-t-elle déclaré au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

* UNILEVER ULVR.L - Un audit de la Fondation Ben & Jerry's a révélé des lacunes dans les contrôles financiers et la gouvernance, a déclaré à Reuters Magnum, la filiale d'Unilever qui sera scindée la semaine prochaine et qui deviendra propriétaire du fabricant de crème glacée.

* SMITHS GROUP SMIN.L - La société d'ingénierie a annoncé mercredi qu'elle vendrait son activité Smiths Detection, connue pour ses équipements de contrôle des bagages dans les aéroports et ses détecteurs d'explosifs, à la société de capital-investissement CVC Capital Partners.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)