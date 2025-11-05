Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RUBIS RUBF.PA a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2025, après un troisième trimestre marqué par une croissance des volumes.

* BOUYGUES BOUY.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires publié pour 2025 devrait être similaire à celui-ci de 2024, le groupe de construction et de télécommunications citant l'impact des fluctuations de devises, notamment celles liées au dollar américain.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Le laboratoire pharmaceutique danois a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, portant un premier coup dur au nouveau directeur général, qui mène une profonde restructuration pour regagner le terrain perdu dans la bataille acharnée que se livrent les fabricants de médicaments contre l'obésité.

* BARRY CALLEBAUT BARN.S a déclaré mercredi s'attendre à une baisse d'environ 0,5% ("mid single-digit decline") de ses ventes de produits à base de cacao au cours du prochain exercice financier, citant la pression des prix élevés de cette matière première.

* BMW BMWG.DE - Le constructeur automobile allemand a annoncé mercredi avoir enregistré une marge bénéficiaire supérieure aux prévisions dans son activité principale au troisième trimestre, malgré les droits de douane imposés par les États-Unis et l'Union européenne et la concurrence intense en Chine.

* PANDORA PNDORA.CO - La marque danoise de bijoux a publié mercredi un bénéfice d'exploitation légèrement supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, mais une croissance du chiffre d'affaires comparable plus faible, les ventes en Europe restant moroses.

* M&S MKS.L - Le détaillant britannique Marks & Spencer a annoncé une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, reflétant l'impact sur les ventes et les marges d'une cyberattaque survenue en avril qui l'a contraint à suspendre les commandes de vêtements en ligne pendant sept semaines et a également affecté la disponibilité des produits alimentaires.

* Le SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS est à surveiller dans le contexte des craintes sur les valorisations élevées des groupes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que plusieurs acteurs américains de cette industrie ont publié leurs résultats trimestriels mardi soir.

Le groupe américain Super Micro Computer SMCI.O n'a pas atteint les estimations de Wall Street en matière de bénéfice et de chiffre d'affaires trimestriels, pénalisé par un changement dans les calendriers de livraison de contrats importants dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

AMD AMD.O a en revanche dit prévoir un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations, misant sur les investissements dans l'expansion des infrastructures des centres de données. Cependant, l'action du groupe américain recule d'environ 3% dans les échanges après-Bourse.

* VESTAS VWS.CO - Le fabricant d'éoliennes a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à la bonne performance de son activité "onshore".

* SIEMENS HEALTHINEERS SHLG.DE a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, les droits de douane américains plus élevés ayant pesé sur les ventes.

* VONOVIA VNAn.DE - Le plus grand groupe immobilier allemand a annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices au cours des neuf premiers mois de l'année, alors qu'il se remet de la pire crise immobilière que le pays ait connue depuis des décennies.

* FRESENIUS FREG.DE - Le groupe allemand de soins de santé a relevé mercredi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour 2025, invoquant la forte croissance enregistrée au cours des trois premiers trimestres de l'année.

* AHOLD DELHAIZE AD.AS - Le groupe néerlandais de supermarchés a annoncé mercredi son intention de procéder à un rachat d'actions d'un montant de 1 milliard d'euros à partir du début de l'année 2026, après avoir dépassé les prévisions concernant son résultat d'exploitation sous-jacent au troisième trimestre.

* VOPAK VOPA.AS - Le groupe néerlandais de stockage a fait état mercredi d'un bénéfice de base inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre, pénalisé par un effet de change négatif et des dépenses exceptionnelles.

* NEXI NEXII.MI - Le groupe italien de paiements a annoncé mercredi une hausse de 0,9% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 526,4 millions d'euros, manquant de peu le consensus de 530 millions d'euros fourni par la société.

* FINECO FBK.MI - La banque numérique italienne Fineco a publié mercredi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)