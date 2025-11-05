Le bénéfice semestriel de Marks & Spencer plonge après une cyberattaque

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Les profits de la chaîne de distribution britannique Marks & Spencer ont chuté au premier semestre en raison de la cyberattaque dont elle a été victime, qui a affecté ses services de vente en ligne.

Le bénéfice net s'est effondré de 98%, à 6,2 millions de livres (7 millions d'euros) sur les six mois achevés fin septembre, contre 282,1 millions un an plus tôt, a indiqué dans un communiqué l'entreprise, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation.

M&S a dû suspendre ses ventes en ligne pendant environ six semaines après l'attaque, survenue autour de Pâques, et qui a conduit au vol de certaines données clients.

"Le premier semestre de cette année a été un moment tout à fait exceptionnel pour M&S", a reconnu son directeur général Stuart Machin, cité dans le communiqué. "Toutefois, la solidité de notre activité et nos bases financières saines nous ont permis de faire face à cette épreuve."

Le groupe prévoit un bénéfice au second semestre "au moins équivalent à celui de l'an dernier, les effets résiduels de l'incident devant continuer à s'atténuer dans les mois à venir".

M&S avait indiqué en mai que la cyberattaque lui coûterait environ 300 millions de livres au total.

Mercredi, le groupe a comptabilisé une charge de 101,6 millions de livres liée à la gestion directe de l'incident, notamment pour la remise en état de ses systèmes.

Il s'attend à une charge supplémentaire d'environ 34 millions de livres au second semestre, tandis qu'il a déjà récupéré 100 millions grâce à une indemnisation d'assurance.

M&S met en avant la solidité de sa performance sous-jacente, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22% sur la période, à près de 8 milliards de livres.

Le titre reculait de 0,1 % en début de séance à Londres.

"Marks & Spencer a révélé toute l'ampleur de l'impact d'une cyberattaque éprouvante sur ses résultats", remarque Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

"Les bénéfices se sont effondrés, les clients n'ayant pas pu acheter tout ce qu'ils souhaitaient durant un été catastrophique", ajoute-t-il.

Plusieurs entreprises britanniques ont été la cible de cyberattaques cette année, dont le constructeur automobile Jaguar Land Rover, contraint d'interrompre sa production pendant un mois début septembre.

Les grands magasins de luxe Harrods et la chaîne alimentaire Co-op ont eux aussi été victimes d’incidents similaires.