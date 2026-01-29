Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec STMicro, Sanofi, SAP, Nokia, Deutsche Bank, ING, Roche, Remy Cointreau, Eurofins)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires légèrement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, le fabricant de puces signalant une poursuite de la reprise dans ses marchés clés que sont l'automobile et l'industrie.

* SANOFI SASY.PA a déclaré jeudi prévoir une croissance des ventes d'environ 7% à 9% ("high-single-digit") en 2026, misant sur la forte demande pour son traitement phare contre l'asthme, Dupixent, et certains médicaments plus récents.

* SAP SAPG.DE a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre conforme aux attentes, la demande soutenue pour ses logiciels et services cloud suggérant que les dépenses des entreprises se sont maintenues malgré le ralentissement de l'économie mondiale.

* NOKIA NOKIA.HE a annoncé jeudi le départ de sa présidente Sari Baldauf et proposé Timo Ihamuotila pour la remplacer alors que le fabricant d'équipements de télécommunications a atteint ses objectifs de résultats trimestriels, récoltant les fruits de son incursion dans le domaine de l'intelligence artificielle.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE a annoncé jeudi son plus important bénéfice annuel depuis 2007 après un quatrième trimestre plus favorable que prévu, au lendemain d'une perquisition policière dans les locaux de la banque dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé.

* ING INGA.AS a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, grâce à de solides revenus d'intérêts et de commissions pour les trois derniers mois de 2025.

* ROCHE ROG.S a fait état jeudi d'une hausse de 5% de son résultat d'exploitation ajusté pour 2025, moindre que prévu, le dynamisme de certains médicaments comme Ocrevus et Hemlibra ayant été contrebalancé par la faiblesse du dollar américain qui a pesé sur les ventes à l'étranger.

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA a annoncé jeudi avoir renoué avec la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, dépassant les attentes avec l'amélioration de l'activité aux États-Unis, un marché clef, tout en confirmant ses objectifs financiers.

* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA a fait état jeudi d'un Ebitda annuel de 1,64 milliard d’euros, en hausse de 8% sur un an, tout en déclarant viser pour l’exercice 2026 une croissance organique entre 4% et 6% par an ("mid-single-digit").

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé mercredi que la croissance estimée du son chiffre d'affaires annuel était d'environ 28%, un résultat supérieur à son objectif annoncé en octobre d'une hausse entre 20 et 25%.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec XGS Energy pour des projets géothermiques aux Etats-Unis.

* UNILEVER ULVR.L a signé mercredi un accord pour vendre son activité Home Care en Colombie et en Équateur à la société péruvienne de biens de consommation Alicorp ALICORC1.LM pour un montant non divulgué.

* DE'LONGHI DLG.MI - Le fabricant italien d'appareils électroménagers, connu pour ses machines à café, a fait état d'une hausse de 8,7% de son chiffre d'affaires annuel, supérieure à ses prévisions précédentes et conforme au consensus fourni par l'entreprise.

