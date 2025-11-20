Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Axa, Edenred, JD Sports Fashion, MFE-MediaForEurope)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Nvidia NVDA.O a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA), tandis que son directeur général, Jensen Huang, a balayé les inquiétudes concernant une bulle spéculative dans le secteur.

* SOITEC SOIT.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires au troisième trimestre était attendu en croissance organique séquentielle de 5 à 9% ("mid-to-high single-digit"), le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs faisant état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au deuxième trimestre.

* BNP PARIBAS BNP.NLB a relevé jeudi à la hausse son objectif de ratio CET1, un indicateur clef, désormais fixé à 13% à l'horizon 2027, la banque française citant l'amélioration de la profitabilité, la croissance modérée des actifs pondérés et l'accélération des cessions d'actifs.

* ELIOR ELIOR.PA a dit mercredi s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026 comprise entre +3% et +4%.

* BIC BICP.PA a annoncé mercredi la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital, à partir du 5 janvier 2026.

* EURONEXT ENX.PA a annoncé mercredi soir le succès de l'offre publique d'échange volontaire visant à acquérir ATHEX, l'opérateur de la Bourse d'Athènes, obtenant environ 74% des droits de vote.

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile a annoncé jeudi viser une hausse de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028, avec un retour de la croissance à partir de 2027, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle à 6-7% en 2028 dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate".

* GETLINK GETP.PA a annoncé jeudi qu'Eurotunnel conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en Grande-Bretagne, qu'il qualifie d'"injustifiée", et prévenu de l'impact financier de ces mesures sur son exercice 2026.

* VALNEVA VLS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% sur les neuf premiers mois, le laboratoire français citant les ventes de ses vaccins Ixiaro, JEspect et Ixchiq, tout en confirmant ses perspectives pour 2025.

* AXA AXAF.PA - Le quotidien espagnol Cinco Dias rapporte jeudi que Telefonica et Vodafone Espana sont en train de finaliser la vente d'une participation de 30% dans leur coentreprise FiberPass, spécialisée dans la fibre optique, à l'assureur français, pour un montant d'environ 450 millions d'euros.

* EDENRED EDEN.PA a annoncé jeudi l'intégration de Tesla à son réseau de recharge rapide pour les flottes électriques et hybrides en Europe.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions jusqu'à 1,5 million de titres.

* NOVARTIS NOVN.S - Le groupe pharmaceutique suisse a dit jeudi prévoir une croissance des ventes corrigée des effets de change de 5% à 6% par an jusqu'en 2030, citant des prévisions de recettes maximales plus élevées pour ses médicaments contre le cancer Kisqali et Scemblix.

* BAYER BAYGn.DE - L'agence américaine des médicaments, la FDA, a annoncé mercredi avoir approuvé le Hyrnuo, le médicament de Bayer pour les patients atteints d'un type de cancer du poumon qui a progressé ou s'est propagé malgré des traitements antérieurs.

* JD SPORTS FASHION JD.L - Le détaillant britannique de vêtements de sport a dit jeudi prévoir un bénéfice annuel dans la fourchette basse des prévisions actuelles du marché, se disant conscient de la détérioration progressive des indicateurs macroéconomiques et de consommation ces dernières semaines.

* MFE-MEDIAFOREUROPE MFEB.MI a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice d'exploitation, affecté par la faiblesse des ventes publicitaires et la baisse des marges sur le marché espagnol, tandis que sa dette a grimpé en flèche à la suite du rachat de son rival allemand ProSiebenSat.1 PSMGn.DE .

* UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS , Sony Music 6758.T et Warner Music Group ont concédé sous licence leurs catalogues à Klay, une start-up de streaming musical alimentée par l'IA qui permettra aux utilisateurs de réinterpréter des chansons à l'aide de cette technologie, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches des accords.

* ALLEGRO ALEP.WA - L'entreprise polonaise de commerce électronique a publié jeudi des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre sur le marché local, mais a revu à la baisse ses perspectives de croissance annuelle en raison d'un démarrage plus lent au quatrième trimestre.

