Impôts des grandes fortunes : quand le patron de TotalEnergies détaille sa déclaration de revenus

Invité sur le plateau de LCI dans le cadre d'une longue interview, Patrick Pouyanné a évoqué la question de la taxation des hauts revenus, mettant en garde sur des surtaxes pouvant dissuader les entrepreneurs d'investir dans le pays.

Patrick Pouyanné, à Paris, le 18 mars 2025 ( AFP / THIBAUD MORITZ )

"Je considère que je paie déjà beaucoup d'impôts, mais si la collectivité demande d'en payer plus, je n'ai pas de soucis". A l'occasion d'un grand entretien diffusé sur LCI mercredi 19 novembre, le patron de TotalEnergies a évoqué le débat sur la taxation des hauts revenus, appelant à "faire attention" sur les mesures à prendre.

Patrick Pouyanné a ainsi averti sur la possible délocalisation d'investissements par les patrons d'entreprises en cas de prolongation de la surtaxe sur leurs bénéfices, prévue dans le budget pour la deuxième année consécutive. "Si je paye 25% (d'impôts, ndlr) dans d'autres pays et que j'en paye 35% en France, où est ce que je vais aller mettre mes investissements? (...) Les grands patrons français sont citoyens, patriotes. Mais il y a un moment où aussi on doit réfléchir à savoir si on veut investir dans notre pays ou si on va se mettre dans un pays qui sera plus accueillant d'un point de vue fiscal", a-t-il déclaré, lors d'une interview fleuve sur la chaîne d'information.

Patrick Pouyanné a ainsi détaillé sa déclaration de revenus : quatre millions de rémunération numéraire et 1,5 million de dividendes des actions qu'il détient. A cela s'ajoute la rémunération en actions TotalEnergies qui fait passer le montant annuel à "une dizaine de millions".

Pouyanné prévient face aux traitement des fortunes "virtuelles"

"Aujourd'hui, on demande un effort, un an, très bien, l'année passe à deux et puis on voit bien ce qui va se passer: ça va durer plus longtemps, à un moment ça va influencer les choix", a-t-il poursuivi. Sur le plan personnel, il a affirmé qu'il payait "déjà beaucoup d'impôt" ("la tranche la plus haute", soit 45% des revenus dépassant environ 180.000 euros, selon le barème actuel), mais que "si la collectivité demande d'en payer plus" il n'avait "pas de souci". Le patron de TotalEnergies a néanmoins mis en garde face au traitement fiscal des jeunes pousses à fort potentiel, mentionnant le cas d'Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI. "Si vous lui demandez de payer sur une fortune qui est totalement virtuelle (liée à la valorisation de l'entreprise, qui s'élève à plus de 11,7 milliards d'euros, ndlr), ce serait une erreur", juge t-il.