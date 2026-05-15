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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 08:47

(Actualisé avec Bouygues, Orange)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA - Le groupe de luxe français va céder la marque de mode Marc Jacobs à une coentreprise entre les groupes américains WHP Global et G-III Apparel Group GIII.O ont annoncé jeudi les sociétés.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées mais un document réglementaire montre que G-III et WHP apporteront jusqu'à 850 millions de dollars (730,57 millions d'euros) pour financer l'opération,

* STELLANTIS STLAM.MI a annoncé vendredi la signature d'un accord de coopération stratégique avec le groupe public chinois Dongfeng 0489.SG renforçant leur coentreprise en vue de produire des véhicules des marques Peugeot et Jeep en Chine.

* BOUYGUES BOUY.PA , ORANGE ORAN.PA - Altice France a étendu au 5 juin la période d'exclusivité accordée à Bouygues Telecom, Iliad, maison-mère de Free, et Orange, dans le cadre des négociations pour l'acquisition de SFR, ont déclaré vendredi les parties prenantes dans un communiqué conjoint.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé vendredi la cession de sa filiale Automation, disant vouloir simplifier son portefeuille d'activités et améliorer sa rentabilité.

* FERRAGAMO SFER.MI - Le chiffre d'affaires du groupe italien de luxe reculé de 1,2% à taux de change constants au premier trimestre, les ventes en gros ayant chuté de 19% par rapport à l'année précédente, a-t-il déclaré jeudi.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Les principaux représentants syndicaux du constructeur allemand ont déclaré dans un communiqué commun transmis vendredi à Reuters qu'ils ne permettraient pas la fermeture d'usines, tout en restant ouverts aux propositions visant à assurer l'avenir des sites de production sous-utilisés en Allemagne.

* SYENSQO SYENS.BR - Le fabricant belge de produits chimiques a publié vendredi un résultat opérationnel supérieur aux attentes au premier trimestre, grâce à ses divisions Polymères de spécialité, Novecare et Matériaux composites.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BOUYGUES
51,6000 EUR Euronext Paris -0,23%
EXAIL TECHNOLOGIES
114,5000 EUR Euronext Paris +0,17%
G-III APPAREL GR
29,7500 USD NASDAQ +0,98%
LVMH
458,6500 EUR Euronext Paris -0,48%
ORANGE
18,5600 EUR Euronext Paris +0,13%
SALVAT. FERRAGAMO
8,120 EUR MIL 0,00%
STELLANTIS
6,764 EUR MIL +0,93%
SYENSQO
64,9000 EUR Euronext Bruxelles +10,37%
VOLKSWAGEN
90,850 EUR XETRA 0,00%
VOLKSWAGEN VZ
88,880 EUR XETRA +0,05%
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