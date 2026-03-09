Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur le secteur aérien et de l'énergie, Capgemini, GSK, M&C Saatchi, Clarksons)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE L'ENERGIE - Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 25% lundi sur le marché asiatique, dépassant la barre des 100 dollars le baril et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, une série de grands producteurs réduisant leurs approvisionnements et les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Selon une source du gouvernement français, les ministres des Finances du G7 discuteront lundi d'une libération conjointe des réserves stratégiques de pétrole.

Le SECTEUR DU VOYAGE et du TRANSPORT AÉRIEN, déjà pénalisé la semaine dernière, restera au centre de l'attention des investisseurs et pourrait à nouveau souffrir à l'ouverture des marchés en Europe dans le sillage des groupes du secteur cotés en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Chine.

Les valeurs liées à l'énergie, dont TOTALENERGIES TTEF.PA à Paris, sont également à suivre.

* IPSEN IPN.PA - Le laboratoire français a annoncé lundi le retrait volontaire de son médicament Tazverik (tazemetostat) de tous les marchés et pour toutes ses indications, le groupe citant de nouvelles données issues de l’essai clinique SYMPHONY-1.

* AIRBUS AIR.PA - La division "Defence and Space" du constructeur aéronautique envisage de présenter une offre conjointe avec l'entreprise allemande de défense RHEINMETALL

RHMG.DE et le fabricant de satellites OHB OHBG.DE afin de mettre en place un service similaire à Starlink pour les forces armées allemandes, a rapporté samedi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir la société Piterion.

* ARCELORMITTAL MT.LU - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur la valeur à "sous-pondérer" contre "surpondérer".

* ORANGE ORAN.PA - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "acheter".

* APERAM APAM.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer".

* KERING PRTP.PA - HSBC a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver".

* HERMES HRMS.PA - HSBC a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver".

* SWATCH UHR.S - HSBC a relevé sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "réduire".

* M&C SAATCHI SAA.L - Le directeur général Zaid Al-Qassab, quittera son poste le 31 mars prochain après moins de deux ans à ce poste, a annoncé lundi la société publicitaire britannique.

* GSK GSK.L a annoncé lundi qu'elle allait recevoir jusqu'à 690 millions de dollars de la société pharmaceutique italienne Alfasigma pour les droits mondiaux du linerixibat, un traitement expérimental contre les démangeaisons sévères chez les patients atteints d'une maladie hépatique rare.

* CLARKSONS CKN.L - Le plus grand prestataire mondial de services maritimes a publié lundi une baisse de 21% de son bénéfice annuel, les incertitudes géopolitiques et les tensions tarifaires du premier semestre ayant pesé sur ses divisions courtage et assistance.

* EQT EQTAB.ST - La société de capital-investissement a accepté d'acheter une participation de 42% dans la société mère de Yorkshire Water, alors même que le secteur est confronté à des réglementations plus strictes et à un contrôle accru en matière de finances et de normes environnementales.

