Un corps retrouvé dans le coffre d'une voiture incendiée à Marseille
information fournie par AFP 02/01/2026 à 11:29

Un corps a été retrouvé par les pompiers à Marseille dans le coffre d'une voiture incendiée ( AFP / DENIS CHARLET )

Un corps a été retrouvé par les pompiers à Marseille dans le coffre d'une voiture incendiée, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Les marins-pompiers de Marseille sont intervenus vers 23H20 jeudi soir, avenue des Arnavaux dans le nord de la ville, pour un feu de voiture, ont-ils expliqué à l'AFP. C'est là qu'ils ont trouvé, dans le coffre, un corps sans vie.

Une source policière a confirmé à l'AFP la découverte d'un corps "calciné".

Le parquet de Marseille, qui a indiqué à l'AFP que le corps n'avait pas été identifié à ce stade, a ouvert une enquête des chefs d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs, dégradation de biens par incendie en bande organisée et recel de vol en bande organisée.

L'enquête a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

Le mode opératoire laisse penser à un assassinat sur fond de trafic de drogue et si cette piste se confirmait il s'agirait du premier narchomicide à Marseille de 2026, dès le premier jour de l'année.

Selon un décompte de l'AFP, 19 personnes ont perdu la vie dans des assassinats liés au trafic de drogue en 2025 dans le département des Bouches-du-Rhône, la grande majorité à Marseille.

Le jour de Noël, un corps avait déjà été retrouvé dans une voiture incendiée à Septèmes-les-Vallons, une commune limitrophe de Marseille. La voiture avait été signalée volée.

Le 13 novembre, la mort de Mehdi Kessaci, 20 ans, le petit frère du militant écologiste et antidrogue Amine Kessaci, avait bouleversé la ville.

