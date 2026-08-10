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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 08:10
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(Actualisé avec le secteur automobile, Casino, Swiss Re)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé vendredi soir le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 32 millions de titres ordinaires.

* CASINO CASP.PA - Le groupe de grande distribution a annoncé être en pourparlers avec les créanciers de Quatrim en vue de consolider sa situation financière.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le gouvernement britannique a annoncé lundi un plan de financement de près de 130 millions de livres sterling (175 millions de dollars) dans des technologies pour des véhicules à zéro émission, dont près de 65 millions proviennent de fonds publics, tandis que le reste est apporté par le secteur privé.

* SWISS RE SRENH.S - Les autorités n'ont pas su saisir l'ampleur du risque que représentent les vagues de chaleur pour la vie humaine, a déclaré dimanche le directeur général du réassureur, alors que certains Länder allemands ont assoupli les restrictions de circulation routière afin de réduire la pression liée aux conditions météorologiques sur le transport maritime.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43M0CF

(Rédigé par Coralie Lamarque et Claude Chendjou)

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