Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 08:47

(Actualisé avec Indra)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURONEXT ENX.PA intégrera l'indice parisien CAC 40 à compter du 22 septembre en remplacement de TELEPERFORMANCE

TEPRF.PA , tandis qu'ABIVAX ABVX.PA et EXAIL TECHNOLOGIES

EXA.PA feront leur entrée dans le SBF 120 en remplacement d'ESSO <ESSF. PA> et OVH OVH.PA , a annoncé jeudi l'opérateur boursier.

* SABADELL SABE.MC , BBVA BBVA.MC - Le conseil d'administration de Sabadell a émis vendredi une recommandation défavorable concernant l'offre publique d'achat hostile de BBVA, ajoutant que l'offre de son concurrent espagnol sous-évaluait le groupe.

* INDRA IDR.MC négocie l'acquisition de la société espagnole de technologie et de défense Oesia pour 500 millions d'euros, rapporte vendredi le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé jeudi avoir remporté auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras PETR3.SA un contrat pouvant atteindre un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés à des opérations offshore.

* ROBERTET ROBF.PA a fait état jeudi d'une hausse de 12,7% de son Ebitda courant au premier semestre, porté par la croissance organique de son chiffre d'affaires et un mix produit favorable.

* THALES TCFP.PA a annoncé jeudi avoir remporté, avec Stinville, un contrat dans le domaine du trafic aérien au Pérou.

* APERAM APAM.AS a annoncé vendredi la nomination de son actuel directeur financier Sudhakar Sivaji comme directeur général, en remplacement de Timoteo Di Maulo.

* FERRAGAMO SFER.MI - Le directeur financier de Ferragamo, Pierre La Tour, quittera l'entreprise le 26 septembre, après un an et demi à ce poste, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels, a annoncé jeudi le groupe italien de luxe. Paolo La Morgia, actuel directeur de la planification et du contrôle, assurera l'intérim à la tête du département financier, a-t-il ajouté.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3US0XA

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

