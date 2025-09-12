BCE: Villeroy de Galhau n'exclut pas une reprise de la baisse des taux

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait reprendre son cycle d'assouplissement monétaire au cours des prochaines réunions, a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF) et membre de la Banque centrale européenne (BCE).

"Rien n'est prédéterminé à l'avance mais il est tout à fait possible qu'il y ait une autre baisse de taux dans les réunions qui viennent", a-t-il déclaré sur BFM Business.

La BCE a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision.

