Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 08:33

(Actualisé avec secteur des métaux, Crédit agricole/Banco BPM, Viridien, HSBC, WH Smith, Rio Tinto, Dar Global, ACS et Maersk)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DES MÉTAUX - L'or XAU= a franchi lundi la barre des 4.600 dollars l'once, une première, tandis que l'argent

XAG= a également atteint un niveau record, à 84,58 dollars l'once, les investisseurs se ruant sur les valeurs refuge en raison des incertitudes géopolitiques et d'une enquête au pénal visant le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell.

* CRÉDIT AGRICOLE SA CAGR.PA , BANCO BPM BAMI.MI - La Banque centrale européenne (BCE) est en passe d'autoriser sous conditions le franchissement par Crédit agricole du seuil de 20% au capital de la banque italienne Banco BPM, ont rapporté plusieurs médias transalpins dimanche.

* VIRIDIEN VIRI.PA a annoncé lundi que son chiffre d'affaires des activités était attendu à plus de 1,15 milliard de dollars (985,69 millions d'euros) en 2025, selon les résultats préliminaires du groupe spécialisé en technologies de pointe.

* HSBC HSBA.L a annoncé lundi ouvrir une activité de gestion d'actifs aux Emirats arabes unis et le lancement de dix fonds onshore, alors que la banque renforce ses investissements dans la région.

* WH SMITH SMWH.L travaille sur un plan visant à trouver un nouveau président en mesure de remplacer Annette Court d'ici environ 18 mois, afin de restaurer la confiance des investisseurs dans l'entreprise, a rapporté dimanche Sky News.

* RIO TINTO RIO.L RIO.AX - La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme américain de la Bourse, a renoncé vendredi à poursuivre l'ancien directeur financier de Rio Tinto, mettant ainsi fin à une affaire de fraude concernant un investissement dans un projet de charbon au Mozambique pour laquelle le groupe a notamment accepté de payer une amende au civil de 28 millions de dollars en 2023.

* DAR GLOBAL DARD.L - Le promoteur immobilier saoudien lancera deux projets de luxe sous la marque Trump à Ryad et Djeddah, d'une valeur combinée de 10 milliards de dollars, a déclaré dimanche son directeur général Ziad El Chaar.

* MAERSK MAERSKb.CO - La compagnie maritime danoise envisage d'accroître son utilisation d'éthanol comme carburant, ce qui pourrait réduire sa dépendance à l'égard de la Chine et stimuler les efforts de décarbonation du secteur, a rapporté le Financial Times dimanche, citant une interview du directeur général Vincent Clerc.

* ACS ACS.MC et Global Infrastructure Partners (GIP), filiale de Blackrock BLK.N , ont finalisé la mise en place de leur coentreprise à parts égales dans les centres de données, a annoncé ACS vendredi.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE doit publier ce lundi ses livraisons annuelles.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y90YB

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ACS
78,4500 EUR Sibe +3,56%
AP MOELLER-MAERS-B-
14 950,000 DKK LSE Intl -1,89%
Argent
84,12 USD Six - Forex 1 +5,26%
BANCO BPM
12,660 EUR MIL 0,00%
BLACKROCK
1 085,470 USD NYSE -0,17%
CREDIT AGRICOLE SA
17,6850 EUR Euronext Paris 0,00%
DAR GLB
7,500 USD LSE 0,00%
HSBC HLDG
1 194,500 GBX LSE +0,03%
Or
4 586,52 USD Six - Forex 1 +1,70%
RIO TINTO
82,690 EUR Tradegate -0,02%
RIO TINTO
6 012,000 GBX LSE +0,10%
VIRIDIEN
116,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLKSWAGEN
104,900 EUR XETRA 0,00%
WH SMITH
642,250 GBX LSE -0,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
