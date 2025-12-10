 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Ukraine : l'aide militaire européenne n'arrive plus à compenser le revirement américain
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/12/2025 à 08:56

Selon les chercheurs du Kiel Institute, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont doublé voire triplé leurs contributions respectives.

Des militaires ukrainiens en Ukraine, le 9 juin 2025. ( AFP / FLORENT VERGNES )

Des militaires ukrainiens en Ukraine, le 9 juin 2025. ( AFP / FLORENT VERGNES )

Les Européens n'arrivent plus à compenser le revirement américain sur l'Ukraine et l'aide militaire reçue par Kiev pourrait atteindre son plus bas niveau en 2025 si la tendance ne s'inverse pas, a prévenu mercredi 10 décembre l'institut de recherche allemand Kiel Institute.

"D'après les données disponibles jusqu'en octobre, l'Europe n'a pas réussi à maintenir l'élan du premier semestre 2025" , note Christoph Trebesch, qui dirige l'équipe du Kiel Institute qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022, cité dans un communiqué.

Avant de se désengager, à l'initiative de Donald Trump de retour à la Maison Blanche en janvier 2025, les États-Unis fournissaient plus de la moitié de l'aide militaire. Si les Européens sont dans un premier temps parvenus à compenser, ils ont ensuite flanché depuis le début de l'été, selon le Kiel Institute. "Si ce ralentissement se poursuit dans les mois à venir, 2025 deviendra l'année présentant le moins de nouvelles allocations d'aide pour l'Ukraine" depuis 2022, prévient Christoph Trebesch.

Italie et Espagne flanchent

Sur les dix premiers mois de 2025, 32,5 milliards d'euros d'aide militaire ont été alloués à l'Ukraine, essentiellement par l'Europe. En seulement deux mois, les alliés de l'Ukraine devraient allouer plus de 5 milliards d'euros pour égaler la plus faible année (37,6 milliards alloués en 2022) et plus de 9 milliards pour s'inscrire dans la moyenne de 41,6 milliards annuels versés entre 2022 et 2024.

Or de juillet à octobre, seulement 2 milliards d'euros ont été alloués en moyenne chaque mois .

Selon les chercheurs du Kiel Institute, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont doublé voire triplé leurs contributions respectives, tandis que le soutien de l'Italie a baissé de 15% et que l'Espagne n'a alloué aucune nouvelle aide militaire en 2025.

La Commission européenne cherche actuellement à piocher dans les quelque 200 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe gelés dans l'Union européenne , afin de financer un prêt à l'Ukraine. L'objectif est de débloquer un premier montant de 90 milliards d'euros lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu le 18 décembre à Bruxelles. Mais ce projet complexe, selon lequel l'établissement financier Euroclear prête l'argent à l'UE, qui à son tour le prête à Kiev, se heurte à une très forte résistance de la Belgique, qui redoute des représailles de la part de la Russie.

Guerre en Ukraine

1 commentaire

  • 09:04

    Que font les européens depuis 4 ans? Ils tergiversent. Nous sommes foutus.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un module de batterie électrique dans l'usine du fabricant AESC (Automotive Energy Supply Corporation), le 13 novembre 2025 à Lambres-lez-Douai ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Dans les Hauts-de-France, la vallée de la batterie à l'heure de l'Asie
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:10 

    La souveraineté industrielle promise attendra encore un peu: dans les premières gigafactories françaises ayant commencé à produire des batteries pour véhicules électriques, la présence d'experts asiatiques reste indispensable, même si elle est censée n'être que ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe vue en baisse, rendez-vous clé avec la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui pourrait être l'une des plus controversées depuis des années, ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    France: vers une croissance ralentie mais résiliente en fin d'année
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 09:00 

    La croissance française devrait ralentir au quatrième trimestre pour s'établir à 0,2% du produit intérieur brut (PIB), contre 0,5% au trimestre précédent, selon une première estimation publiée mardi par la Banque de France. Selon l'enquête mensuelle de conjoncture ... Lire la suite

  • BIOMERIEUX : La tendance baissière peut reprendre
    BIOMERIEUX : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.12.2025 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank