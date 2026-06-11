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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 08:05

(Actualisé avec Airbus, Thales et Leonardo)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* Thales Alenia Space, société conjointe entre les groupes français THALES TCFP.PA et italien LEONARDO LDOF.MI , a annoncé mercredi soir la signature d'un contrat de 700 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le développement de deux satellites.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé mercredi soir un contrat de 345 millions d’euros avec Thales Alenia Space portant sur le développement et la production de deux instruments radar avancés.

* WORLDLINE WLN.PA tient ce jeudi son assemblée générale.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N42D13E

(Rédigé par Claude Chendjou et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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AIRBUS
174,9600 EUR Euronext Paris 0,00%
LEONARDO
52,320 EUR MIL 0,00%
THALES
234,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
WORLDLINE
0,2886 EUR Euronext Paris 0,00%
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