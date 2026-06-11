Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Airbus, Thales et Leonardo)
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* Thales Alenia Space, société conjointe entre les groupes français THALES TCFP.PA et italien LEONARDO LDOF.MI , a annoncé mercredi soir la signature d'un contrat de 700 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le développement de deux satellites.
* AIRBUS AIR.PA a annoncé mercredi soir un contrat de 345 millions d’euros avec Thales Alenia Space portant sur le développement et la production de deux instruments radar avancés.
* WORLDLINE WLN.PA tient ce jeudi son assemblée générale.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N42D13E
(Rédigé par Claude Chendjou et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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