Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VIVENDI VIV.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en 2025 de 307 millions d'euros, en hausse de 4,3% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2024.

* LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi la nomination de Béatrice Goasglas en tant que directrice générale de TAG Heuer, à compter du 1er mai.

* Euronext a annoncé jeudi m'inclusion de DBV TECHNOLOGIES

DBV.PA dans l'indice SBF 120 .SBF120 , et l'exclusion de ROBERTET ROBF.PA , à partir du 23 mars.

* BESI BESI.AS suscite des intérêts en matière de rachat, la demande pour sa technologie d'encapsulation de puces étant devenue plus cruciale pour les fabricants d'équipements semi-conducteurs, ont dit à Reuters trois sources proches du dossier.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - L'investisseur Capital Group, basé à Los Angeles, a réduit sa participation dans la banque allemande de 4,94% à 2,93%, selon un document déposé jeudi.

Capital Group était le deuxième actionnaire individuel de Deutsche Bank après BlackRock BLK.N , selon le site web de la banque.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE a annoncé vendredi avoir lancé la production en série de son premier modèle développé conjointement avec le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng 9868.HK , le constructeur automobile allemand visant un retour en force sur le marché chinois avec le lancement de plus de 20 nouveaux modèles cette année.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a dévoilé jeudi son intention de reconvertir ses employés et de déployer des robots dans ses usines de puces les plus anciennes, évitant ainsi des fermetures.

* ABB ABBN.S intensifie ses efforts d'acquisition et est prêt à conclure plusieurs transactions de plusieurs milliards de dollars, a déclaré à Reuters son président, Peter Voser, alors que le groupe d'ingénierie suisse cherche à accélérer sa croissance après des années de désinvestissements.

* INTESA SANPAOLO ISP.MI - L'autorité italienne chargée de la protection des données a déclaré jeudi avoir infligé une amende de 17,6 millions d'euros à la plus grande banque italienne pour traitement illicite des données d'environ 2,4 millions de clients que la banque a transférées unilatéralement à sa filiale numérique Isybank.

* Gary Nagle, le directeur général de GLENCORE GLEN.L , espère que la récente flambée des prix du charbon aidera RIO RINTO RIO.L à revenir à la table des négociations pour tenter à nouveau de créer la plus grande société minière au monde, ont déclaré trois investisseurs après avoir rencontré les dirigeants des deux sociétés en Australie cette semaine.

Les deux groupes ont abandonné en février leurs pourparlers au sujet d'une fusion pour la troisième fois.

