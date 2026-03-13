 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le patron de Lactalis convoqué au tribunal par ses salariés pour des primes minorées
information fournie par AFP 13/03/2026 à 12:05

Le patron du géant laitier Lactalis, Emmanuel Besnier, le 10 septembre 2024 à Paris ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le patron du géant laitier Lactalis, Emmanuel Besnier, le 10 septembre 2024 à Paris ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le patron du géant laitier Lactalis, le très discret Emmanuel Besnier, va être convoqué à la barre du tribunal correctionnel de Laval: des salariés l'accusent de les avoir spoliés en minorant leurs primes de participation à la faveur d'un montage financier épinglé par le fisc.

M. Besnier est cité à comparaître en tant que président du directoire du groupe Lactalis et de sa holding BSA, pour "présentation ou publication de comptes infidèles", a précisé vendredi à l'AFP Me Renaud Portejoie, qui représente plus de 400 salariés et ex-salariés dans cette procédure.

Deux commissaires aux comptes sont également visés en tant que "complices" de ce délit passible d'une peine maximale de cinq ans de prison et de 375.000 euros d'amende.

Multinationale, dont le siège est à Laval, la société est surtout connue par ses marques de fromages, lait ou beurre, comme Président, Lactel ou Bridel.

La date de la convocation de M. Besnier n'a pas encore été fixée par le tribunal mais l'audience aura lieu "probablement en avril ou mai" 2026, selon Me Portejoie.

Cette procédure pénale de citation directe devant un tribunal est à l'initiative des plaignants eux-mêmes, regroupés au sein de l'association "Justice pour nos primes". Elle ne signifie pas que la justice considère a priori les faits dénoncés comme litigieux.

Sollicité par l'AFP, Lactalis a souligné n'avoir "pas connaissance d'une quelconque citation directe" à son encontre. "L'entreprise demeure sereine quant aux initiatives infondées menées par l'association +Justice pour nos primes+", assure-t-elle, ajoutant qu'"une plainte pénale a d'ailleurs été déposée par le groupe à ce sujet".

Lactalis a affirmé par le passé que l'association "prétend trompeusement exercer une +action de groupe+ et ne dispose d'aucun intérêt à agir, ni d'aucun mandat".

- Enquête pour fraude fiscale aggravée -

L'association a déjà déposé plainte en novembre dernier auprès du Parquet national financier (PNF) pour dénoncer une fraude fiscale dont ses membres disent être victimes de la part de Lactalis.

Les plaignants estiment que leur employeur, qui a réglé 475 millions d'euros en 2024 à l'administration fiscale pour "clore un différend" sur un montage financier via la Belgique et le Luxembourg, a minoré son bénéfice imposable pendant plusieurs années via ces artifices comptables. Il aurait ainsi mécaniquement amputé les primes de participation versées à ses collaborateurs puisque ces primes sont calculées sur la base des bénéfices.

Selon "une estimation prudente" de Me Portejoie, qui demande à avoir accès à l'accord fiscal conclu entre Bercy et Lactalis, le manque à gagner serait compris entre 15.000 et 35.000 euros pour les salariés présents durant les dix dernières années.

Si le litige purement fiscal est soldé, le groupe laitier reste visé par une enquête du PNF pour fraude fiscale aggravée et blanchiment portant sur ces suspicions de minoration de son bénéfice.

Les sièges de plusieurs sociétés du géant mondial ont été perquisitionnés début 2024, le siège du groupe à Laval ainsi que ses bureaux parisiens et l'hôtel particulier d'Emmanuel Besnier à Paris.

Devant le tribunal correctionnel de Laval, Me Portejoie demandera "la condamnation pénale" d'Emmanuel Besnier et "il peut être condamné très sévèrement parce qu'on parle de centaines de millions d'euros qui ont été spoliés", assure-t-il à l'AFP.

S'il est reconnu coupable, le patron de Lactalis devra rectifier les comptes de ses sociétés et régulariser les primes de participation "pour l'ensemble des salariés", ajoute l'avocat.

Chacun des 14.000 à 16.000 salariés de droit français de Lactalis est potentiellement concerné, selon lui.

Ancienne fabrique familiale fondée en 1933 en Mayenne, Lactalis s'est transformée au gré d'acquisitions successives en empire international des produits laitiers, détenant une kyrielle de marques incontournables des supermarchés comme Leerdammer ou Galbani.

Le groupe a dépassé pour la première fois en 2024 les 30 milliards d'euros de ventes.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée
    Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 13:06 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour des entretiens sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. IMAGES

  • Montchalin souhaite "protéger l'indépendance de la Cour" des comptes
    Montchalin souhaite "protéger l'indépendance de la Cour" des comptes
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 13:06 

    "La première priorité, c'est de protéger l'indépendance de la Cour pour renforcer notre démocratie", déclare Amélie de Montchalin, première présidente de la Cour des comptes lors de son audience solennelle d'installation à la tête de cette institution, en présence ... Lire la suite

  • Hausse du pétrole: les ministres de l'Énergie et de la Mer rencontrent la filière pêche
    Hausse du pétrole: les ministres de l'Énergie et de la Mer rencontrent la filière pêche
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 13:06 

    La ministre déléguée chargée de l'Énergie Maud Bregeon et la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud, rencontrent les représentants de la filière pêche pour échanger sur la situation internationale et notamment sur l'augmentation du ... Lire la suite

  • Amélie de Montchalin officiellement installée à la tête de la Cour des comptes
    Amélie de Montchalin officiellement installée à la tête de la Cour des comptes
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 13:05 

    Un peu plus de deux semaines après avoir pris ses fonctions de première présidente de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin est officiellement installée dans ses fonctions lors d'une audience solennelle, en présence d'Emmanuel Macron. IMAGES

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank