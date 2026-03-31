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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 08:59

(Actualisé avec précisions sur Unilever)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé lundi avoir finalisé la première étape de l'acquisition de Raselli Franco Group.

* CASINO CASP.PA - Le distributeur français a déclaré lundi que son chiffre d'affaires annuel est estimé en progression de 0,5% en 2025 à 8,26 milliards d'euros, porté notamment par les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) en croissance de 0,7%.

Le groupe a par ailleurs déclaré mardi dans un communiqué ne pas avoir trouvé d'accord avec FRH et les créanciers sur l’adaptation et au renforcement de sa structure financière et poursuivre les discussions.

* ALSTOM ALSO.PA - Le constructeur de trains a annoncé mardi avoir remporté un contrat systèmes auprès d'un client dont le nom n'a pas été dévoilé, dans le cadre d'un consortium pour une valeur totale du projet de 2,75 milliards de dollars (2,40 milliards d'euros).

* SOLUTIONS 30 S30.PA - La société de services technologiques a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 892,4 millions d'euros et d'un Ebitda ajusté de 65,2 millions d'euros, tout en signalant que ses objectifs 2026 seraient atteints sur un calendrier plus progressif que prévu initialement.

* UNILEVER ULVR.L a annoncé mardi être en négociations avancées en vue de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d'épices McCormick MKC.N , dans le cadre d'une opération qui rapporterait potentiellement 15,7 milliards de dollars au distributeur britannique, tout en conférant à ses actionnaires le contrôle majoritaire de l'entité nouvellement créée.

Par ailleurs, le fabricant du savon Dove a mis en place un gel des embauches "à tous les niveaux" qui durera au moins trois mois, en raison de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, montre un note interne adressée au personnel et consultée par Reuters.

* UBS UBSG.S - Un compromis a été trouvé par les parlementaires suisses sur le montant de 22 milliards de dollars de fonds propres que la banque helvétique doit détenir, rapporte mardi le Financial Times.

* Le SECTEUR BRITANNIQUE DU CRÉDIT AUTOMOBILE devra verser 9,1 milliards de livres sterling (10,48 milliards d'euros) pour indemniser les consommateurs victimes de prêts automobiles abusifs, a annoncé lundi l'autorité de régulation des marchés (FCA).

Le montant annoncé a été revu à la baisse par rapport aux 11 milliards de livres initialement prévus, à la suite des réactions négatives exprimées lors d'une consultation menée auprès du secteur, qui comprend notamment LLOYDS LLOY.L , CLOSE BROTHERS CBRO.L , BARCLAYS BARC.L et les divisions financières des constructeurs automobiles.

* REPSOL REP.MC a averti ses investisseurs que le déblocage par l'Agence internationale de l'énergie de réserves stratégiques de pétrole n'aurait probablement qu'un impact limité et temporaire sur les prix, citant les perturbations en cours sur l'approvisionnement dans le Golfe et les risques liés à la fermeture du détroit d'Ormuz, rapporte mardi le quotidien espagnol El Pais.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40F1Q1

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALSTOM
24,1700 EUR Euronext Paris +5,00%
BARCLAYS
388,575 GBX LSE +0,95%
CASINO GUICHARD
0,1595 EUR Euronext Paris -4,72%
CLOSE BROS GRP
393,700 GBX LSE +3,17%
ENGIE
27,9700 EUR Euronext Paris +0,39%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
KERING
254,4000 EUR Euronext Paris -0,82%
LLOYDS BANKING G
92,500 GBX LSE +1,34%
MCCORMIC NON VTG
53,690 USD NYSE +1,21%
Pétrole Brent
112,70 USD Ice Europ -1,48%
Pétrole WTI
102,31 USD Ice Europ -2,73%
REPSOL
24,3200 EUR Sibe +0,37%
SOLUTIONS 30
0,5680 EUR Euronext Paris -13,22%
UBS GROUP
30,590 CHF Swiss EBS Stocks +3,48%
UNILEVER
4 562,500 GBX LSE +0,75%
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