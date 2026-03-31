France: Les prix à la production se contractent en février

Usine du spécialiste français des panneaux photovoltaïques Systovi près de Nantes

‌Les prix à la ​production de l'industrie française pour le marché français se ​sont contractés à -0,2% en février, ​montrent les données ⁠publiées mardi par l'Insee.

Ce ‌chiffre est à comparer à une hausse ​de ‌0,5% en janvier, selon ⁠les données.

"Les prix des produits des industries extractives, ⁠énergie et ‌eau diminuent à nouveau (-1,7% ⁠après +1,0% en janvier) ‌et les prix ⁠des produits manufacturés continuent ⁠d’augmenter (+0,4% après +0,3% ‌en janvier)", souligne l'Insee ​dans un ‌communiqué.

Sur un an, les prix à la ​production de l'industrie française pour ⁠le marché français continuent de baisser en février, à -2,4% après -2,3% en janvier.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)