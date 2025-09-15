 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 882,69
+0,73%
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 08:49

* WORLDLINE WLN.PA a annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, effective depuis le 8 septembre.

* LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe a déclaré vendredi qu'il était honoré d'être désigné comme un "acteur susceptible de nouer un partenariat" avec Armani dans le testament laissé par le créateur de la maison de couture italienne, Giorgio Armani. "Si nous étions amenés à travailler ensemble dans le futur, LVMH aurait à coeur de renforcer encore sa présence et son leadership dans le monde entier", a dit le PDG de LVMH, Bernard Arnault, cité dans un communiqué.

* RUBIS RUBF.PA - CVC CAPITAL PARTNERS CVC.AS et TRAFIGURA lorgnent la société française, a rapporté vendredi soir Bloomberg.

L'action prend environ 4,5% avant la cloche.

* VEOLIA VIE.PA a annoncé lundi la signature d'un accord par un consortium réunissant le groupe français, Marafiq et Lamar, avec SATORP (coentreprise entre Saudi Aramco et TotalEnergies Raffinage et Pétrochimie), en vue de mettre en œuvre un projet d'usine traitement des eaux industrielles à Jubail, en Arabie Saoudite.

* AIRBUS AIR.PA a signé un contrat de services FHS avec Air Niugini, selon un communiqué publié lundi.

* NESTLE NESN.S - Des investisseurs du groupe ont demandé la démission du président du géant suisse de l'agroalimentaire, Paul Bulcke, après le départ d'un deuxième directeur général en un peu plus d'un an, a rapporté le Financial Times samedi.

* UBS UBSG.S envisage de déménager aux États-Unis en réponse aux propositions du gouvernement suisse concernant de nouvelles exigences en matière de fonds propres, a rapporté le New York Post ce week-end.

* LEONARDO LDOF.MI , THALES TCFP.PA ET AIRBUS AIR.PA ont redoublé d'efforts pour tenter de combiner leurs activités satellites dans une coentreprise qui serait valorisée à 10 milliards d'euros et espèrent conclure un accord initial dans les semaines à venir, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

* COMMERZBANK CBKG.DE - La banque italienne UNICREDIT CRDI.MI , qui détient 26% de sa consoeur allemande, pourrait envisager de vendre sa participation à un établissement basé hors de l'Union européenne si elle reçoit une offre suffisamment élevée pour ses actionnaires, a dit son directeur général Andrea Orcel au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unicredit pousse pour un rapprochement avec Commerzbank mais les velléités de la banque italienne suscitent une forte hostilité en Allemagne.

* VIRBAC VIRB.PA - Le spécialiste de la santé animale a fait état vendredi d'un résultat opérationnel courant ajusté en baisse de 10,2% au premier semestre, tout en confirmant ses perspectives annuelles de croissance du chiffre d'affaires.

* AO WORLD AO.L a relevé lundi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice avant impôts ajusté pour l'exercice 2026.

* IG GROUP IGG.L a annoncé lundi que son président Mike McTighe avait l'intention de démissionner d'ici la fin de l'année 2025.

(Rédigé par Diana Mandia, Blandine Hénault et Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

