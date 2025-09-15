L'Europe ouvre en petite hausse avant une semaine riche en décisions de politique monétaire

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes progressent en début de séance lundi alors que les investisseurs se concentrent notamment sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) mercredi.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,46% à 7.861,41 points vers 07h18 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,47%, tandis que le FTSE à Londres progresse de 0,12%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,36%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,46% et le Stoxx 600 croît de 0,25%.

Les investisseurs ne semblent pas s'inquiéter lundi de la dégradation de la note de crédit à long terme de la France à A+, contre AA- précédemment, par Fitch vendredi.

Le rendement de l'OAT française à dix ans était quasi-stable, à 3,4988%, et l'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance évoluait peu, autour de 80 points de base.

Les marchés se concentrent plutôt sur les nombreuses décisions de politique monétaire à venir cette semaine.

A l'issue de sa réunion de mardi et mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait notamment baisser ses taux après neuf mois de statut quo.

Les contrats à terme montrent que les marchés intègrent avec une quasi-certitude que les taux des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 4,25%-4,50%, vont baisser d'un quart de point la semaine prochaine, tandis que la probabilité d'une réduction de 50 points est d'environ 10%.

Aux valeurs, Rubis prend 6,03% après que Bloomberg a rapporté vendredi que CVC Capital Partners et Trafigura lorgnaient la société française.

Virbac perd au contraire 7,9% après ses résultats.

