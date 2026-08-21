Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Thalès)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - La banque italienne a lancé vendredi des offres publiques d'échange en actions sur BANCO BPM BAMI.MI et le gestionnaire d'actifs BANCA GENERALI BGN.MI , d'une valeur respective de 25,3 et 8,7 milliards d'euros, afin de contrer l'OPA de 36 milliards d'euros lancée par son concurrent INTESA SANPAOLO ISP.MI .

MPS avait déjà envisagé un accord potentiel avec Banco BPM, mais les deux banques ont mis fin à leurs discussions après que le principal investisseur de BPM, CRÉDIT AGRICOLE CAGR.MI a exprimé son désaccord sur le projet.

* THALÈS TCFP.PA - L'équipementier français pour l'aérospatial, la défense et la sécurité a annoncé vendredi une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de un milliard d’euros, destinée au financement de son projet d’acquisition d’EXAIL EXA.PA .

* BAVARIAN NORDIC BAVA.CO - Le laboratoire danois a déclaré vendredi s'attendre à ce que son chiffre d'affaires 2026 se situe dans la partie haute de sa fourchette de prévisions précédente.

* RENAULT RENA.PA - Barclays a abaissé vendredi sa recommdantion sur le titre du constructeur automobile à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* IPSEN IPN.PA - Le laboratoire français a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de Kartos Therapeutics.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44B164

(Rédigé par Augustin Turpin)