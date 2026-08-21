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MPS lance des offres en actions sur BPM et Banca Generali
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 08:42
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Vue de l'entrée du siège social de Monte dei Paschi di Siena (MPS)

Vue de l'entrée du siège social de Monte dei Paschi di Siena (MPS)

Monte dei Paschi di Siena (MPS) ‌a lancé vendredi des offres publiques d'achat (OPA) simultanées, entièrement en actions, ​d'une valeur d'environ 34 milliards d'euros sur son concurrent Banco BPM et sur le gestionnaire de patrimoine Banca Generali, intensifiant ainsi la vague de ​consolidation qui traverse le secteur bancaire italien.

Cette initiative, approuvée hier par le conseil d'administration, marque ​la tentative la plus audacieuse à ⁠ce jour du directeur général Luigi Lovaglio pour repousser l'OPA hostile ‌de 36 milliards d’euros lancée en juin par Intesa Sanpaolo, qui cherchait à absorber MPS mais s'est heurté à ​la direction de son ‌concurrent et aux préoccupations de Rome en matière de ⁠concurrence.

Dans le cadre de cette opération, MPS a également proposé à ses actionnaires une "distribution extraordinaire" d’une valeur de 4 milliards d’euros, en partie en ⁠espèces et en ‌partie sous forme d’actions de l’assureur Generali, dont elle ⁠détient 13% du capital.

MPS, dont la capitalisation boursière a atteint 36 ‌milliards d’euros après le rachat de Mediobanca l’année dernière, a ⁠indiqué offrir 1,567 action nouvellement émise pour chaque action ⁠Banco BPM et ‌6,958 pour chaque action Banca Generali, valorisant ainsi les sociétés à environ ​25,3 milliards d’euros et 8,7 milliards ‌d’euros respectivement.

Ces deux opérations donneraient naissance au troisième groupe bancaire italien en termes d’actifs, avec ​un bilan pro forma d’environ 466 milliards d’euros et plus de 810 milliards d’euros d’actifs financiers totaux, a précisé MPS.

MPS a ⁠estimé les synergies annuelles avant impôts à environ 2,6 milliards d’euros.

Ces offres doivent être approuvées par les actionnaires et les autorités de régulation, leur finalisation étant prévue pour la mi-février 2027.

(Valentina Za, Andrea Mandala, Giulio Pioavaccari et Mirko Miorelli ; rédigé par Giulio Piovaccari ; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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