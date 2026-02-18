France: inflation de 0,3% sur un an en janvier, confirme l'Insee

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment.

Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique principalement par un ralentissement des prix des services (+1,7% après +2,1%, une baisse plus prononcée des prix des produits manufacturés (-1,2% après -0,4%)", détaille l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

La baisse des prix de l'énergie est par ailleurs plus soutenue qu'en décembre (-7,6% en janvier après -6,8% en décembre) et ceux du tabac affichent une hausse de 2,7%, après +4,1% en décembre.

"A l'inverse, les prix de l'alimentation accélèrent légèrement (+1,9% après +1,7%)", selon l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation ont baissé de 0,3% (après +0,1% en décembre) selon l'estimation définitive, qui confirme là aussi les chiffres provisoires.

Un repli qui s'explique par la baisse saisonnière des produits manufacturés (-1,9% après -0,3%) du fait des soldes dans l'habillement et les chaussures (-10,2% après -0,6%). Les prix de l'alimentation ont eux augmenté de 0,5% sur un mois, après +0,2% en décembre, et ceux de l'énergie de 0,8% après un repli de 1,6% en décembre.

L'inflation a largement décru en France depuis la forte hausse connue de 2021 à 2023 presque partout dans le monde.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH, qui permet les comparaisons entre les différentes inflations de la zone euro) augmente de 0,4% en janvier, après +0,7% en décembre.

L'IPCH est l'indicateur regardé par la BCE pour fixer les taux directeurs européens.