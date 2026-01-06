Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le plus grand salon de l'électronique du monde, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, s'ouvre ce mardi. Parmi les orateurs importants de ce salon annuel, figurent Jensen Huang, le directeur général de Nvidia NVDA.O , Lisa Su, la directrice générale d'AMD AMD.O , Tom Hale, le directeur général de la société finlandaise Oura spécialisée dans les technologies de la santé, et Yuanqing Yang, le directeur général du fabricant d'ordinateurs Lenovo

0992.HK .

* VINCI SGEF.PA a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions dans la limite de 600 millions d'euros, valable du 6 janvier au 25 mars 2026 au plus tard.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé lundi la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière du groupe verrier français, à compter du 1er mars 2026.

* ARGAN ARGAN.PA a fait état lundi d'une hausse de 7% de ses revenus locatifs en 2025, le groupe citant l'impact sur l'ensemble de l'année de huit projets livrés en 2024 ainsi que de l'indexation des loyers de 3,45% en janvier 2025.

(Rédaction de Paris)