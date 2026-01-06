 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le plus grand salon de l'électronique du monde, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, s'ouvre ce mardi. Parmi les orateurs importants de ce salon annuel, figurent Jensen Huang, le directeur général de Nvidia NVDA.O , Lisa Su, la directrice générale d'AMD AMD.O , Tom Hale, le directeur général de la société finlandaise Oura spécialisée dans les technologies de la santé, et Yuanqing Yang, le directeur général du fabricant d'ordinateurs Lenovo

0992.HK .

* VINCI SGEF.PA a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions dans la limite de 600 millions d'euros, valable du 6 janvier au 25 mars 2026 au plus tard.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé lundi la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière du groupe verrier français, à compter du 1er mars 2026.

* ARGAN ARGAN.PA a fait état lundi d'une hausse de 7% de ses revenus locatifs en 2025, le groupe citant l'impact sur l'ensemble de l'année de huit projets livrés en 2024 ainsi que de l'indexation des loyers de 3,45% en janvier 2025.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y30H9

(Rédaction de Paris)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
220,9200 USD NASDAQ -1,14%
ARGAN
64,800 EUR Euronext Paris -0,31%
LENOVO GROUP
1,070 EUR Tradegate +0,90%
NVIDIA
188,1000 USD NASDAQ -0,40%
VERALLIA
22,720 EUR Euronext Paris -2,15%
VINCI
121,300 EUR Euronext Paris +0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank