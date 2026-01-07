 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grève des médecins: l'activité a baissé de 15% lundi chez les généralistes, selon le ministère
information fournie par AFP 07/01/2026 à 17:20

La ministre de la Santé Stéphanie Rist le 7 janvier 2026, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de la Santé Stéphanie Rist le 7 janvier 2026, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Au premier jour lundi de la grève des médecins libéraux - censée monter crescendo et durer dix jours - l'activité a baissé de 15% chez les généralistes par rapport à "l'activité habituelle", et celle des spécialistes de 6%, a indiqué mercredi la ministre de la Santé.

La ministre de la Santé Stéphanie Rist a communiqué ces données devant les sénateurs lors de la séance de questions au gouvernement, puis de manière plus détaillée dans un message posté sur le réseau social "X".

Ces chiffres correspondent au volume de feuilles de soin électroniques télétransmises lundi à l'Assurance maladie par les médecins, par rapport au même lundi l'année dernière, a précisé à l'AFP le ministère de la santé.

Les malades sans solution se tournent vers le Samu qui a été particulièrement sollicité, "dans un contexte de tension marqué par les épidémies hivernales et les intempéries" avec une hausse de "24 % d'appels enregistrés cette semaine par rapport à la semaine du 8 décembre", a aussi indiqué Mme Rist sur "X".

Mardi, le premier syndicat des urgentistes, Samu urgences de France, avait lui alerté sur "une hausse de 30% à 50% d'appels" aux Samu-SAS (Service d'accès aux soins, qui associe Samu et médecine de ville pour répondre aux appels au 15).

Les médecins libéraux de ville et des cliniques, mécontents de certaines mesures contenues dans la loi de financement de la Sécurité sociale et le projet de loi contre les fraudes, sont lancés dans une grève de dix jours, prévue pour s'intensifier progressivement et aller vers une "fermeture totale" des blocs opératoires privés ce week-end.

Ils craignent aussi une remise en cause de leur liberté d'installation, objet de textes en cours d'examen au parlement.

Mais dans la loi de financement de la Sécurité sociale, "il n'existe pas de remise en cause de la liberté d'installation. J'entends parler de quota d'arrêts maladie, ça n'existe pas", a défendu Stéphanie Rist mercredi devant le Sénat.

Dans ce texte, à la suite du rejet de plusieurs articles et amendements par le parlement, il n'existe plus "de sanctions si le dossier médical partagé n'est pas rempli" ni "de taxation du secteur 2" (médecins conventionnés avec l'Assurance maladie, qui pratiquent les dépassements d'honoraires, ndlr), a-t-elle fait valoir.

C'est "un texte de compromis, (...) qui a été voté", a-t-elle souligné.

"Le dialogue n'est pas rompu, j'entends les craintes et les inquiétudes des médecins, la porte est ouverte, nous devons renforcer ce dialogue", a-t-elle conclu.

Mouvements sociaux
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'épidémie de grippe reste soutenue en France et provoque une activité "élevée" dans les hôpitaux, a souligné l'agence de santé publique ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Grippe: une activité élevée dans les hôpitaux, un pic encore incertain
    information fournie par AFP 07.01.2026 17:56 

    L'épidémie de grippe reste soutenue en France et provoque une activité "élevée" dans les hôpitaux, a souligné mercredi l'agence de santé publique, qui note qu'un pic semble avoir été atteint dans les derniers jours de 2025 mais prévient qu'il pourrait n'être que ... Lire la suite

  • Des passants marchent à proximité de l'entrée d'un centre commercial annonçant les soldes, le 25 juin 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le lancement des soldes refroidi par la météo hivernale
    information fournie par AFP 07.01.2026 17:26 

    Mises à mal par un calendrier commercial saturé de promotions, les soldes d'hiver ont débuté mercredi dans une France perturbée par la neige et le froid, un contexte météo qui menace la fréquentation pour de nombreux commerçants déjà à la peine. Après un début ... Lire la suite

  • La Cour de cassation a estimé que la responsabilité de la plateforme Airbnb pouvait être engagée si des internautes recouraient à ses services pour de la sous-location illicite ( AFP / Grégoire CAMPIONE )
    Sous-location illégale: la Cour de cassation reconnaît la responsabilité d'Airbnb
    information fournie par AFP 07.01.2026 17:13 

    Airbnb, simple hébergeur de contenus ou éditeur? La Cour de cassation a tranché mercredi estimant que la responsabilité de la plateforme pouvait être engagée si des internautes recouraient à ses services pour de la sous-location illicite. Les magistrats de la plus ... Lire la suite

  • Cette capture d'une video UGC diffusée sur les réseaux sociaux montre des forces de l'ordre iraniennes dispersant des manifestants dans le Grand bazar de Téhéran le 6 janvier 2026 ( UGC / - )
    Manifestations en Iran: derniers développements
    information fournie par AFP 07.01.2026 17:07 

    La contestation ne faiblit pas en Iran, où des affrontements parfois meurtriers éclatent dans différentes villes, en dépit des tentatives d'apaisement du président Massoud Pezeshkian, qui a appelé mercredi les forces de sécurité à ne pas s'en prendre aux manifestants. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank