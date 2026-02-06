 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 06:05

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA - Le groupe français de construction et de concessions a annoncé jeudi anticiper une "progression" de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du groupe en 2026, ainsi qu'un cash-flow libre pouvant atteindre 6 milliards d'euros.

* SABADELL SABE.MC a annoncé jeudi que Marc Armengol remplacerait Cesar Gonzalez-Bueno au poste de directeur général, un remaniement qui intervient après que la quatrième banque espagnole en termes de capitalisation boursière a réussi à repousser une offre publique d'achat hostile de la part de son compatriote BBVA.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé jeudi soir que son anticoagulant expérimental avait démontré une réduction de 26% du risque de récidive d'accident vasculaire cérébral lors d'un essai clinique avancé.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BAYER
44,815 EUR XETRA -0,74%
VINCI
122,100 EUR Euronext Paris -1,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

