Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA - Le groupe français de construction et de concessions a annoncé jeudi anticiper une "progression" de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du groupe en 2026, ainsi qu'un cash-flow libre pouvant atteindre 6 milliards d'euros.

* SABADELL SABE.MC a annoncé jeudi que Marc Armengol remplacerait Cesar Gonzalez-Bueno au poste de directeur général, un remaniement qui intervient après que la quatrième banque espagnole en termes de capitalisation boursière a réussi à repousser une offre publique d'achat hostile de la part de son compatriote BBVA.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé jeudi soir que son anticoagulant expérimental avait démontré une réduction de 26% du risque de récidive d'accident vasculaire cérébral lors d'un essai clinique avancé.

