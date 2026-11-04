Football/Ligue des champions: Le PSG signe une victoire et des records contre Villarreal

Ligue des champions de l'UEFA - Villarreal contre Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain s'est ‌offert mardi une victoire retentissante sur la pelouse de Villarreal (6-0) lors ​de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, établissant plusieurs records offensifs dans la compétition.

Les doubles champions ​d'Europe en titre n'ont mis que 16 minutes et deux secondes pour mener 4-0 ​avec des buts signés Joao Neves (9e), Désiré ⁠Doué (12e), Senny Mayulu (13e) et Fabian Ruiz (17e).

Le PSG est devenu l'équipe ‌la plus rapide à inscrire quatre buts en Ligue des Champions tout en devenant le premier club à ​marquer quatre fois en ‌l'espace de huit minutes.

Sur chaque réalisation, les Parisiens ⁠ont étouffé l'équipe de Villarreal grâce à un pressing leur permettant de récupérer le ballon haut sur le terrain, parfois en poussant les ⁠Espagnols à ‌la faute.

En seconde période, Fabian Ruiz (50e), auteur d'un doublé, et ⁠David Boly, buteur dès sa première apparition en C1 à ‌17 ans, ont parachevé le succès parisien.

Les hommes de ⁠Luis Enrique ont déjà inscrit 20 buts en quatre ⁠journées de C1, ‌soit leur record à ce stade de la compétition (17 en 2017-2018).

Ils ​n'ont toutefois pas égalé leur ‌plus large victoire toutes compétitions européennes confondues, obtenue en février 2025 lors du barrage retour ​remporté contre le Stade brestois (7-0).

Privé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes, le PSG a enchaîné un quatrième ⁠succès en autant de matches cette saison en Ligue des champions, un dixième d'affilée toutes compétitions confondues.

Paris trône en tête du classement de la C1 en attendant, peut-être, d'être rejoint par Liverpool, le Real Madrid et le Betis Séville, qui jouent mercredi.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Tangi Salaün)