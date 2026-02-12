 Aller au contenu principal
Legrand mise sur la croissance des centres de données, relève ses objectifs
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 07:30

Legrand LEGD.PA a déclaré jeudi que l'essor de ses activités dans les centres de données avait porté sa croissance en 2025, soutenant une légère augmentation de ses objectifs de rentabilité à moyen terme.

Le spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment dit désormais attendre une marge opérationnelle ajustée moyenne "supérieure à 20%" à horizon 2030.

L'intelligence artificielle (IA) a eu un effet significatif sur l'entreprise, a dit à Reuters le directeur général de Legrand, Benoît Coquart, indiquant que les centres de données avaient représenté 26% du chiffre d'affaires du groupe en 2025.

"Nous avons seulement effleuré la question de l'IA", a-t-il précisé.

Le groupe étudie régulièrement de possibles acquisitions dans le domaine de la transition énergétique et numérique, a indiqué Benoît Coquart, ajoutant que le groupe disposait des moyens financiers et de la stratégie nécessaires pour poursuivre sa croissance.

"Le marché des centres de données a grandi comme jamais aux Etats-Unis, et cette croissance devrait se poursuivre en 2026, 2027 et 2028", a-t-il dit, ajoutant que le marché européen n'avait pas beaucoup progressé.

"L'hypothèse centrale sur laquelle on fonctionne, c'est qu'il continuera d'y avoir dans les data centers une croissance très soutenue à deux chiffres et qu'elle sera un peu moins forte que celle qu'on a connue en 2025", a déclaré Benoît Coquart lors d'une conférence téléphonique distincte avec des journalistes.

Legrand a fait état d'une hausse de 9,6% de son chiffre d'affaires en 2025 à 9,48 milliards d'euros. Ce résultat est légèrement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 9,46 milliards d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Le résultat opérationnel ajusté a progressé de 10,5% à 1,96 milliards d'euros en 2025, en ligne avec les attentes.

Le groupe a dit attendre une croissance de ses ventes comprise entre 10% et 15% et une marge opérationnelle ajustée après acquisitions de 20,5% à 21,0% des ventes en 2026.

Legrand va proposer le versement d'un dividende de 2,38 euros par action au titre de 2025.

(Alessandro Parodi; version française Camille Raynaud, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

LEGRAND
144,650 EUR Euronext Paris +2,92%
