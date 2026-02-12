Carrefour cède ses activités en Roumanie pour une valeur d'entreprise de €823 mlns

Carrefour CARR.PA a annoncé jeudi la cession de l'intégralité de ses activités en Roumanie à Paval Holding sur la base d’une valeur d’entreprise de 823 millions d’euros.

Carrefour Roumanie opère un réseau de 478 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires estimé de 2,77 milliards d'euros en 2025, selon un communiqué du groupe français de supermarchés.

La réalisation de cette opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et devrait intervenir au deuxième semestre 2026, précise Carrefour.

"La cession de Carrefour Roumanie confirme le bon avancement de la revue de portefeuille engagée en 2025. Après les mouvements majeurs réalisés ces douze derniers mois, notamment le rachat des minoritaires de Carrefour Brésil et la cession de Carrefour Italie, le Groupe poursuit sa transformation et son recentrage sur ses trois pays coeurs", a déclaré le directeur général de Carrefour, Alexandre Bompard, dans le communiqué.

