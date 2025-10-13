 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 08:47

* DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a dit vendredi qu'il n'avait pas annulé la réunion prévue dans environ trois semaines avec le président chinois Xi Jinping. Le locataire de la Maison blanche a annoncé vendredi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane de 100% à partir du 1er novembre sur leurs importations en provenance de Chine en représailles aux restrictions récemment annoncées par Pékin sur les exportations chinoises de terres rares.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Certains des plus grands constructeurs mondiaux font face lundi à un procès décisif devant la Haute Cour de justice, où les avocats représentant 1,6 million de plaignants les accusent d'avoir truqué les tests d'émissions diesel, dix ans après le scandale du "dieselgate" de Volkswagen.

Les propriétaires de véhicules diesel fabriqués par MERCEDES-BENZ MBGn.DE , FORD F.N , NISSAN 7201.T , RENAULT RENA.PA et les marques Peugeot et Citroën appartenant à STELLANTIS STLAM.MI affirment que ces entreprises ont utilisé des "dispositifs de mise en échec" illégaux.

* NEXANS NEXS.PA a annoncé lundi la nomination de Julien Hueber au poste de directeur général, à effet immédiat, ainsi que sa décision de se séparer de son prédécesseur Christopher Guérin.

* SERICA ENERGY SQZ.L a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la participation de BP BP.L dans certains actifs de la mer du Nord pour 232 millions de dollars (199,64 millions d'euros), y compris une part dans le plus grand gisement gazier du Royaume-Uni.

* LLOYDS BANKING GROUP LLOY.L a annoncé lundi qu'il allait supporter une charge supplémentaire de 800 millions de livres (919.78 millions d'euros) sterling, portant à 1,95 milliard de livres sterling l'impact total du scandale des ventes abusives de crédits automobiles au Royaume-Uni.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

