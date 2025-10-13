 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 13/10/2025 à 09:13

La Bourse de Paris évolue en hausse vendredi en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre ( AFP / Kiran RIDLEY )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert lundi, tentant un rebond après leurs pertes de vendredi et poussées par les espoirs de désescalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin après des propos plus conciliants de Donald Trump.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris gagnait 0,53%, Francfort 0,55%, Londres 0,16% et Milan 0,49%.

Euronext CAC40

