Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La Bourse de Paris évolue en hausse vendredi en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre ( AFP / Kiran RIDLEY )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert lundi, tentant un rebond après leurs pertes de vendredi et poussées par les espoirs de désescalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin après des propos plus conciliants de Donald Trump.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris gagnait 0,53%, Francfort 0,55%, Londres 0,16% et Milan 0,49%.

Euronext CAC40